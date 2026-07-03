Más de 8.000 personas disfrutan del Día de las Paellas de las Fiestas de Sant Pere

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acude a las Paellas. - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paseo Buenavista de Castelló de la Plana se ha convertido este viernes en el centro neurálgico de las Fiestas de Sant Pere al reunir a más de 8.000 personas con motivo del tradicional Día de las Paellas. Nadie ha querido perderse esta celebración gastronómica, que cada año alcanza una mayor repercusión y se consolida como uno de los actos con mayor participación de collas, peñas, grupos, graueras, graueros y visitantes.

Durante la jornada se han elaborado un total de más de 120 paellas, preparadas por los diferentes grupos participantes, que han compartido un día de convivencia, gastronomía y celebración en un ambiente festivo al que hay unir el reparto de 7.000 kilos de hielo y 6.000 kilos de leña.

A la cita han asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la presidenta del PPCS y de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, y la alcadesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, entre otras autoridades, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

También han asistido las reinas de las Fiestas de Sant Pere, Claudia Albert Giner y María Salom Fallán; el presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Valerino Santolaria; y el presidente infantil, Miguel Ramírez León, además de las reinas de las Fiestas de Castellón, Clara Sanz y Ana Colón.

Para la alcaldesa de Castellón, el Día de las Paellas "es una jornada festiva que cada año gana más adeptos y que refleja la unión y el hermanamiento entre las graueras y los graueros". Carrasco ha destacado que los diferentes grupos elaboran sus propias paellas y comparten una jornada de convivencia, gastronomía y celebración en un ambiente festivo.

Por su parte, Marta Barrachina ha tomado parte de un evento multitudinario que ha congregado en el paseo Buenavista "todo lo bueno que tiene una provincia que acoge y arropa. Castellón es un hogar para todo el mundo".

La líder provincial del PPCS ha puesto en valor "la unión y la convivencia que toman las calles y que son el ejemplo patente de que esta tierra construye puentes para crear futuro". "El que merece mi provincia y por el que trabajamos cada día", ha declarado Marta Barrachina.