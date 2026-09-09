Más de 808.000 alumnos vuelven al cole en la Comunitat Valenciana en un curso marcado por "reivindicación y esperanza"

1115613.1.260.149.20260909151946 La vuelta al cole en la Comunitat Valenciana. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 ha arrancado este miércoles, 9 de septiembre, en la Comunitat Valenciana con 808.688 alumnos en centros públicos y concertados, que han regresado con los típicos nervios e ilusión en un ejercicio que comienza marcado por la continuidad de las reivindicaciones docentes y por la "esperanza" de "coger carrerilla para que todo funcione".

A la salida de la primera mañana del 'cole', el director del CEIP Les Arts de València, Toni Ibáñez, ha comentado a Europa Press TV que este es un inicio de curso que esperaban "con muchísimas ganas". "Después de la incertidumbre con la que cerramos el curso pasado, teníamos mucha ilusión con volver, con muchísimas ganas de trabajar, de volver a ver a nuestros niños y nuestras familias. Los niños han venido con muchísima ilusión y muchísimas ganas", ha aseverado.

Ahora, confía en "coger carrerilla, que todo funcione superbién este año". En este punto, ha celebrado que disponen de "un equipo docente genial y un equipo de familias que están siempre con nosotros para todo lo que haga falta".

El director destaca la "implicación" del claustro de profesores, aunque reconoce que al inicio del curso siempre hay alguna incertidumbre por alguna baja que hay que cubrir. "Tenemos que hacer malabarismos a veces para intentar que se note lo menos posible y que el alumnado esté lo mejor atendido posible, pero esperamos que se resuelva lo antes posible y que todo fluya con normalidad".

Con ese fin, el equipo directivo está en contacto con la Conselleria de Educación y pide que "se cubran las ausencias y el personal que falta por adjudicar que se adjudique". "Pero bueno, el personal con el que nosotros contactamos, que es el de primera línea, está haciendo lo posible por intentar resolverlo o así lo queremos pensar", ha resuelto.

Preguntado por si se trata de una inauguración de curso distinto, Ibáñez señala que no, sino que fue un cierre de curso diferente. "Ha sido un inicio de curso con muchísima esperanza en que las aguas por todos los lados vuelvan a su cauce, que sobre las reivindicaciones que familias y docentes han estado haciendo, al final las posiciones se unan y consigamos que todos vayamos en la misma línea, que yo creo que es lo que todos deseamos".

Precisamente, sobre las peticiones del colectivo docente uno de los tutores de Primaria del centro, Dídac Botella, comenta que "las movilizaciones por una escuela pública de calidad y en valenciano aún animan más todo lo que es el inicio del curso".

Este docente cree que el colectivo está "en el mismo punto" donde se quedaron. "Es decir, no se han atendido las peticiones que entendemos que son absolutamente básicas y esenciales y, entonces, las medidas que inicialmente tomamos son movilizaciones y manifestaciones que también cogen más vigor las reivindicaciones porque hace dos días hubo el informe PISA en el que el País Valenciano ha sido un desastre absoluto, somos los que vamos a la cola".

"Y eso lo que te indica es que tienes que invertir más en educación para poder revertir una situación que hace unos años no era tan mala y que con el cambio de gobierno y, especialmente, con los recortes en educación, pues se ha notado. Necesariamente se tenía que notar", ha reflexionado.

CALOR "LIMITANTE"

El docente apunta que en el colegio Les Arts tienen la "suerte" de que se trata de un centro nuevo. "Teníamos un problema con el aire acondicionado que se está resolviendo, pero tenemos suerte de que tenemos aire acondicionado. La gran mayor de colegios públicos valencianos no tienen aire acondicionado y estamos a más de 30 grados en las aulas. Realmente se hace muy complicado dar clase tanto para los maestros como para los alumnos porque realmente es sofocante y llega a ser un poco limitante".

Botella añade que en la primera manifestación de este curso, programada para el próximo sábado, se pedirán de nuevo "cosas muy básicas: menos ratio, más inversión, más colegios para reducir el número de alumnos por aula y para aumentar la calidad de la enseñanza, esencialmente es eso".

También hay una reivindicación "legítima, que es la del aumento de sueldo, ya que llevamos ni se sabe los años con el sueldo congelado y eso llega a ser también un problema para funcionar, todo sube de precio y nuestros sueldos están estancados". "Aunque ese no es el motivo número uno de las movilizaciones, yo lo colocaría en el número 3, 4 o 5.

Lo primero es atender bien a nuestros alumnos", ha manifestado.

MOCHILA "CARGADA DE ILUSIÓN"

En cuanto a las familias, una madre ha descrito a Europa Press TV cómo su hija ha llegado a clase con "la mochila cargada de libros y de ilusión".

Por su lado, esta progenitora tenía "en parte" ganas de que su hija empezara de nuevo con la rutina, aunque afirma que también disfruta de que esté en casa. Sin embargo, otra madre bromea: "Superado el primer día con muchísimas ganas y que no acabe el colegio nunca".