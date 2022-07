Mas dice que la menor que ha denunciado abusos de un educador está "protegida" y se ha seguido el protocolo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha asegurado este viernes que la menor que denunció una presunta violación por parte de un educador en un centro de menores de Valencia --y cuyo caso ha trascendido esta semana-- "está fuera de riesgo" y que se ha seguido el protocolo de actuación previsto para estos casos. "Se me ha garantizado que está protegida", ha remarcado.

Así se ha pronunciado durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a preguntas de los medios, después de conocerse que la Policía Nacional investiga la presunta agresión sexual a una joven de 17 años en un centro de menores cometida supuestamente por uno de sus educadores.

Interrogada sobre la situación del educador y si este está de vacaciones, tal y como ha publicado el diario El Mundo, Mas ha señalado que, "como es norma en estos casos donde hay una menor y una investigación policial", la Conselleria de Igualdad está "colaborando en todo lo que marcan los protocolos de actuación y lo que piden los investigadores", y ha añadido que "se ha asegurado el bienestar de la menor", que es "lo más importante".

Preguntada por si puede precisar cómo se ha actuado con el profesional denunciado, Aitana Mas ha reiterado que se han seguido los protocolos, que indican que "la menor debe estar protegida y asegurar que no le pase nada, y la menor está asegurada". "Eso es lo que marca el protocolo, que se garantice su seguridad" y "su seguridad está garantizada", ha sostenido.

Asimismo, interpelada sobre si puede confirmar que esta persona está de vacaciones, ha admitido: "Desconozco si este hombre está o no de vacaciones. Lo que me han dicho es que se ha actuado conforme al protocolo y se ha protegido a la menor, que es lo importante. Eso se me ha garantizado y se me ha dicho que se ha actuado conforme al protocolo".

Cuando se le ha planteado si ella ha preguntado cuál es la situación en la que está el educador y si conoce el contenido concreto del protocolo sobre la forma en la que se debe actuar en estos casos, la vicepresidenta ha dicho que "en diez días" desde su nombramiento no le "da tiempo a conocer todos los protocolos" de la Conselleria. "No me conozco el protocolo al detalle", ha apostillado.

Además, la consellera ha querido "aclarar" que desconoce la situación concreta del trabajador no porque "no se lo hayan sabido decir", sino porque lo que "le preocupa" es que la menor esté protegida y que eso es lo que ha preguntado a su departamento. "¿Está fuera de riesgo? Sí. Perfecto".

Mas ha señalado que "en los próximos días entrará en las cosas concretas" pero que ahora mismo, "desde una parte humana, en diez días es imposible conocer una Conselleria, todos los protocolos e instrucciones de una Conselleria tan importante como es la de Políticas Inclusivas".

Además, ha recordado que este jueves tuvo su primera comparecencia en Les Corts como vicepresidenta y consellera de Igualdad, que "tenía que preparar" y "también era uno de los puntos clave de esta semana" en su Vicepresidencia y Conselleria, y "por tanto los esfuerzos se han centrado en eso también y en tener todos los flancos abiertos", ha agregado.

Por otra parte, preguntada por las "líneas rojas" en el proceso judicial para que decida no mantener a los cargos de la Conselleria investigados en el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales del marido de Mónica Oltra a una menor tutelada, Aitana Mas, que ayer confirmó que no los cesaría, ha pedido respeto a la "presunción de inocencia" y a los "tiempos judiciales", al tiempo que ha puesto en valor que en Igualdad se ha "construido de una manera ingente un modelo de servicios sociales a la vanguardia europea". "Colaboraremos con la Justicia en todo aquello que nos pidan", ha zanjado.