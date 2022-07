Más replica a Feijóo que no habrá nueva financiación "hasta que el PP quiera" y le reta a concretar cuál es su modelo

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha replicado este viernes al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que no habrá una nueva financiación autonómica "hasta que el PP quiera" y le ha retado asimismo a que desvele "cuál es su propio modelo" y si tienen "un único posicionamiento" en el partido.

Mas responde así, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell, al líder de los populares, que ayer en València consideró "prioritario" llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica y ha asegurado que no se ha hecho en esta legislatura porque el Gobierno no puede sacarlo adelante "sin el visto bueno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su socio parlamentario". "Mientras ERC no diga que sí, no habrá modelo de financiación en esta legislatura", señaló.

Al respecto, Mas ha apuntado que la respuesta a cuándo habrá un nuevo modelo "se puede resumir en: 'hasta cuando el PP quiera'". "Ese es titular que debe decir Feijóo", ha recalcado. Al respecto, ha recordado que el PP gobernaba con mayoría absoluta en 2014 --cuando caducó el actual sistema-- y ya había "un problema de infrafinanciación para diversas comunidades encima de la mesa" que podría haber solucionado al tener "todas las facilidades del mundo, pero no quiso mover ni un dedo".

Por ello, ha criticado Feijóo trate ahora de "pasarle la patata caliente a otro grupo del Congreso cuando quien tiene la responsabilidad no solo en 2014 si no ahora mismo". Así, ha retado al presidente del PP a decir "cuál es su propio modelo de financiación" y le ha cuestionado "si ahora mismo es capaz de decir cuál es el único posicionamiento del PP".

"Si es capaz de decirlo perfecto porque supondrá el primer paso para poder comenzar a debatir esa nueva reforma, pero si no es capaz de defender una única posición seguiremos paralizados en este caso por culpa del PP y la Comunitat Valenciana seguirá infrafinanciada porque el PP no tiene una posición única o no la quiere decir antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023", ha apostillado.