La "Masclethor" de Alpujarreña hace temblar la Plaza del Ayuntamiento: "Ha salido perfecta"

Imagen de la "Masclethor" de Alpujarreña - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Alpujarreña, de la localidad de Ugíjar (Granada), ha hecho retumbar con su clásico 'martillo de Thor' una plaza del Ayuntamiento de València a rebosar de público en la 'mascletà' de este jueves de las Fallas, que "ha salido perfecta" y "muy potente" gracias al efecto que utiliza la empresa granadina exclusivamente para este entorno, calificado como la "catedral de la pólvora".

Así lo ha explicado el pirotécnico Alfonso Baños, en declaraciones a Europa Press, en el balcón del consistorio tras el disparo, bajo el nombre 'Masclethor 5.0', que ha contado con 242 kilos de pólvora en 320 segundos de espectáculo, aproximadamente.

Baños ha explicado que el efecto del 'martillo de Thor' enfoca "la parte fuerte a un lado o a otro". "Nosotros intentamos distribuir todo el sonido en todo el perímetro para que el 'martillo de Thor' suene y tiemble toda en la plaza y a la gente le llegue la onda expansiva de esas explosiones tan potentes", ha comentado.

En palabras del pirotécnico, "la ejecución de la 'mascletà' ha sido perfecta". "Estamos contentísimos, porque ha salido todo perfectamente como se había planificado y creo que ha sido la 'mascletà' que a la gente le ha encantado", ha apuntado.

Según ha dicho Baños, "ha sido un día perfecto" con "un clima tremendo". "Estos días atrás que ha hecho lluvia teníamos miedo de si hoy iba a ser buen tiempo o no. Pues el día ha sido espectacular", ha zanjado Alfonso.

EFECTO CREADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

El montaje de Pirotecnia Alpujarreña, cuyos orígenes se remontan al año 1890 y actualmente está regentada por la cuarta generación, ha empezado en los extremos de la plaza hasta cerrarse en el centro con un golpe aéreo que anunciaba 'el martillo de Thor', un efecto diseñado exclusivamente para la 'catedral de la pólvora'.

La 'mascletà' ha comenzado con una traca valenciana, para continuar con varias secuencias digitales de volcanes y truenos, que han marcado ritmos y creado movimiento en los extremos de la plaza, cerrando estas secuencias con un golpe aéreo que ha dado paso al verdadero protagonista: 'El martillo de Thor', que sorprende por su potencia.

Posteriormente, y aprovechando la fisonomía de la plaza, se han disparado simultáneamente desde sus vértices el cuerpo de la 'mascletà', consiguiendo así una mayor sonoridad. El terremoto final ha sido largo y ha ido aumentando en potencia e intensidad hasta dar paso al bombardeo aéreo repartido por todo el perímetro, que se ha completado con nuevos matices digitales garantizando un final apoteósico.

La previa de la 'mascletà' ha sido amenizada con la música de la la Societat Musical La Unió de Tres Forques y ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, hayan dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido un ovación por parte del público presente.

Minutos antes de comenzar el disparo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha agradecido a la alcaldesa de València, María José Catalá, y al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, su invitación "para estar un año más en las Fallas, en una fiesta que es patrimonio de la Comunitat Valenciana y es por tanto patrimonio de toda España".

"Uno cuando acude a las Fallas se siente valenciano o un valenciano más y, desde luego, creo que esta tradición que año tras año va creciendo es un orgullo para este pueblo que tiene una identidad tan singular como la vuestra", ha resaltado el 'popular'.

Por su parte, el jefe del Consell ha agradecido a Tellado por "un año más compartir un día de su agenda en las Fallas y, por supuesto, a esa atención que tiene constante a la Comunitat Valenciana". Tal y como ha apuntado Llorca, "para nosotros siempre es muy satisfactorio tenerlo aquí con nosotros".

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el espectáculo el València Club de Fútbol, la Asociación de Lesionados Medulares (ASPAYM), la cantante Melani, Víctor Claver, Rosita Amores, la familia de Nino Bravo, el actor José de Luna (Josete), la corte de honor de la fallera mayor de València de 1976, Marta Lozano, representantes del Tribunal de las Aguas, la Asociación de Personas Sordas de València (AVAS), y el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro.

En el ámbito económico, han asistido a la 'mascletà' el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente; la presidenta de la CEV València, Eva Blasco; y el presidente de la CEV de Alicante, César Quintanilla. Por parte de las cámaras de comercio también han estado presentes el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata; y el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez Murcia.

En cuanto al mundo de la política, han estado presentes la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el secretario general del PP, Miguel Tellado; la consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis; la consellera de Cultura, María de Carmen Ortí; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; y el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

El mundo fallero ha estado hoy representado por las comisiones falleras de la calle de Sant Miquel-Vicente Iborra; plaza del Sant Bult; Salamanca-Comte d'Altea; Borrull-Socors; y Exposició-Misser Mascó-Naturalista Arévalo Baca.

ATENCIONES SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado 40 asistencias, la mayoría (31) por lipotimias, aunque también tres por heridas, dos por traumatismos, una por intoxicación, una por crisis de ansiedad y una por patologías repiratorias, entre otras.

Respecto a los recursos sanitarios, en la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Además, han trabajado 62 socorristas, 12 técnicos en emergencias sanitarias (TES), seis enfermeras, un médico y dos coordinadores, entre otros, hasta un total de 84 personas