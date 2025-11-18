Massó convoca a los síndics a una ronda de consultas el jueves sobre las candidaturas a la Presidencia de la Generalitat

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha convocado a los síndics de los distintos grupos parlamentarios a una ronda de consultas para este jueves por la mañana sobre las candidaturas a la Presidencia de la Generalitat para suceder a Carlos Mazón, según ha podido saber Europa Press.

De esta manera, Massó se entrevistará a las 09.30 horas con Joan Baldoví (Compromís) y a las 09.45 con José Muñoz (PSPV). También lo hará con José Mª Llanos (Vox) y con Juanfran Pérez Llorca (PP), pero estos grupos no han precisado las respectivas horas.

Seguidamente, la Mesa y la Junta de Síndics se reunirán, a las 10.30 y a las 11.00 horas, respectivamente, con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura.

Por su parte, el PP ha avanzado que registrará el miércoles la candidatura del secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.

En cuanto al calendario parlamentario para la elección del nuevo jefe del Consell, transcurrido el plazo de 12 días hábiles contados desde la dimisión de un 'president', que finaliza el miércoles, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno entre los tres y los siete días siguientes, proponiendo como candidato a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos.

La sesión del debate de investidura, establece el reglamento del parlamento autonómico, "comenzará con la propuesta que formule la Presidencia de Les Corts". A continuación, "el candidato propuesto expondrá a la cámara, sin limitación de tiempo, el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de Les Corts". Seguidamente, la Presidencia "suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas".

Una vez reanudada, intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, excepto aquel al que pertenezca el candidato que lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno. El aspirante podrá contestar conjunta o separadamente a los representantes de los grupos durante un tiempo máximo de 30 minutos, tras lo que cada uno de los intervinientes tendrá derecho a un turno de réplica de diez minutos. Finalizado el debate, la Presidencia anunciará la hora de votación y suspenderá la sesión hasta entonces.

Reanudada la sesión, se procederá a la votación única del candidato, que se realizará por el sistema de votación pública por llamamiento. En primera votación será necesaria la mayoría absoluta, pero si el candidato no la obtuviera se procederá, 48 horas después, a una nueva en la que será suficiente para su investidura el voto favorable de la mayoría simple.

En caso de que, tras las dos votaciones, el candidato no lograra la confianza para la investidura, la Presidencia de Les Corts "tramitará sucesivas propuestas, atendiendo al resto de candidatos presentados". El procedimiento para el debate y votaciones será el mismo. No obstante, si ningún candidato obtiene la confianza para la investidura, la Presidencia podrá "retomar la ronda de consultas y reiniciar el procedimiento".