Massó denuncia el aumento de la inseguridad en las calles con Sánchez y advierte del aumento de delitos sexuales

La presidenta provincial de Vox y candidata número 2 al Congreso de los Diputados por Castellón, Llanos Massó, junto al candidato número 3 al Congreso, David Muñoz. - VOX

CASTELLÓ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial de Vox y candidata número 2 al Congreso de los Diputados por Castellón, Llanos Massó, ha denunciado este sábado el aumento de la inseguridad en las calles desde que gobierna Pedro Sánchez y ha advertido "de la preocupación que sienten muchas mujeres y familias a la hora de salir de noche o dejar que sus hijos paseen solos".

Massó ha puesto de manifiesto que "los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 15,3 por ciento en la provincia de Castellón durante 2025", un aumento "muy llamativo" que coincide con "el crecimiento de la inmigración ilegal masiva".

La dirigente provincial ha realizado estas declaraciones durante el segundo día de campaña electoral, en la mesa informativa instalada por Vox en la plaza Juan XXIII de Castellón, acompañada por el candidato número 3 al Congreso, David Muñoz, y donde ha puesto como ejemplo la preocupación que le genera que sus propias hijas puedan caminar solas por la ciudad durante la noche, según ha informado Vox en un comunicado.

"Hoy estamos en la plaza Juan XXIII de Castellón, a cinco minutos del centro. Son las once y media de la mañana. Sin embargo, a las once y media de la noche yo no estaría tranquila si mis hijas pasearan por aquí solas. Tenemos una inseguridad bárbara", ha afirmado.

Massó ha utilizado este ejemplo para denunciar la sensación de inseguridad que, según sostiene, condiciona la vida cotidiana de muchas personas, especialmente por la noche, cuando "el miedo a sufrir un delito puede llevar a evitar determinadas calles o a renunciar a salir". La candidata ha recordado que, según los datos del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual registrados en la provincia pasaron de 248 en 2024 a 286 en 2025, lo que supone un incremento del 15,3%.

Asimismo, ha criticado duramente la política de seguridad e inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. "Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez se ha dedicado a sacar violadores de las cárceles y abrir nuestras fronteras a personajes que no respetan a la mujer, que consideran a la mujer como un trapo de usar y tirar", ha denunciado.

Frente a esta situación, Massó ha defendido las propuestas de Vox para controlar las fronteras y deportar a los inmigrantes que cometan delitos, especialmente aquellos dirigidos contra las mujeres. "Vox va a controlar las fronteras. Vox va a deportar a todos los inmigrantes que delinquen", ha asegurado.

La candidata ha concluido sus declaraciones con un llamamiento electoral: "El día 29 tenéis una oportunidad de conseguir que nuestras calles sean más seguras. El día 29, en las elecciones generales, hay que votar sentido común, hay que votar a Vox".