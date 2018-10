Mata (PSPV) cree que Duque es "honrado" y critica la "satanización" de los políticos no profesionales

Publicado 27/09/2018 13:25:26 CET

El PP dice que el Gobierno "se va descomponiendo" y Compromís dice que si es cierto "no es ético"

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, ha indicado que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, es "una persona extremadamente honrada, que pierde muchísimo dinero" estando en política, y ha criticado el "proceso de satanización de la gente que desde fuera de la política se acerca a ella".

Así se ha pronunciado al ser preguntado sobre el chalé de lujo que, según Ok Diario, el ministro compró en Jávea (Alicante) a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos. Mata, quien es también abogado, ha explicado que el hecho de que alguien tenga una sociedad de tenencia de inmuebles es algo "habitual, la gente que tiene dinero suele tenerlo" y no supone defraudar "a nadie".

"No es ilegal, si alguien compra un inmueble a través de una sociedad puede explotarlo, rentabilizarlo y, además, pagar IVA e impuestos que no pagaría si fuera una actividad personal", ha dicho, para señalar que, a su juicio, no se trata de una sociedad interpuesta ni se hace "para eludir" impuestos, sino que es "un mecanismo como otro cualquiera" porque esa sociedad está registrada, constarían sus titulares y es "transparente", además de dudar de que con ello se paguen menos impuestos.

Mata ha señalado que Duque "es una persona que a su trabajo acude y con su dinero paga, como diría Machado" y "hay que darle las gracias a la gente que no es político profesional por dedicarse a esto, que es la actividad más ingrata que puede haber por este tipo de cosas que rozan lo absurdo". Además, ha cuestionado las críticas desde el PP, "el partido de Arias Cañete, que tenía empresas para trincar subvenciones".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha instado a esperar a confirmar los extremos que aparecen publicados y a partir de ahí "que se den las explicaciones pertinentes y se tomen las medidas pertinentes". De ser verdad, ha apuntado, "no es ético que alguien conforme una sociedad para pagar la mitad de impuestos" y ello "sería una falta grave de cualquiera" pero especialmente de un ministro, que "debería dar especial ejemplo".

César Jiménez (Podemos) ha mostrado prudencia ante estas informaciones y ha indicado que si se confirman, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debería tomar alguna decisión al respecto" porque en 2015 dijo que no tendría en su ejecutivo a nadie con sociedades pantalla.

PP: "EL GOBIERNO SE VA DESCOMPONIENDO"

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz ha asegurado que el Gobierno "se va descomponiendo a diario" y el ministro debe dar explicaciones, como también Sánchez, que "ya tarda en volver a España" y en convocar elecciones porque "cuanto más tiempo pase más caos va a ser". "No sé si va a quedar algún ministro", ha dicho, recordando el caso de la de Justicia, Dolores Delgado, para agregar que se habla de ellos por cuestiones ajenas a su trabajo porque "de su gestión nada, no hacen nada".

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado que, "desgraciadamente, una semana más un ministro de Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones y aclarar si tenía a su nombre esa sociedad". "No podemos aguantar esta situación ni un día más, ya hay dos dimitidos, hay dudas sobre la ministra de Justicia y ahora sobre Duque, es un gobierno débil que no garantiza la estabilidad y tiene que convocar elecciones", ha concluido.