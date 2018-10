Mata (PSPV) no ve necesaria una reunión del Botànic "para evaluar los marujeos del verano"

Publicado 28/08/2018 14:43:01 CET

Podemos espera un encuentro "lo antes posible" y Compromís dice que ya estaba previsto y servirá para encarar lo que queda de legislatura

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha afirmado este martes que no ve necesario "que haya que hacer una reunión para evaluar los marujeos del verano", en relación a la petición de Podemos para reunir la comisión de seguimiento del Botànic tras los últimos desencuentros públicos en el seno del Consell.

"El pacto se reúne periódicamente y la siguiente (reunión) nos toca convocar al PSPV, yo creo que el momento adecuado sería el mes de octubre para afrontar el presupuesto, que es de verdad donde nos jugamos las cosas, y el calendario legislativo", ha dicho el también vicesecretario general de los socialistas valencianos tras la Junta de Síndics.

Mata ha asegurado que esas discrepancias no son una crisis "ni muchísimo menos" y las ha definido como "tuit crisis menores en las que los mas papistas que el papa engrandecen la bola".

Por ello, considera que "todo lo que ha pasado estos días lo que hay que hacer es poner el VAR como en el fútbol, ver un poco qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo podemos evitarlo y si hay que sacar tarjeta roja, se saca", ha ironizado.

No obstante, considera que la comisaría especializada en violencia de género y "la respuesta ante las increíbles mejoras que ha habido por parte del Gobierno de España en el tema de la financiación son dos temas discutibles, claro que sí" pero no son "dramáticos".

Así las cosas, considera que no debería haber una reunión del Botànic antes del Debate de Política General --que se celebra la semana del 10 de septiembre--. Según ha indicado, el Consell está compuesto por partidos diferentes y "no le podemos negar a nadie que tenga posiciones diferentes".

"Otra cosa es que yo piense que a veces forzar la diferencia es un error para quien la fuerza, pero adelante con los faroles y si ellos quieren proponer cosas que no podemos asumir o no queremos asumir los demás es su responsabilidad. Al final somos fuerzas políticas diferentes y las divergencias son mínimas", ha agregado.

Mata ha incidido en que en ninguna rueda de prensa formal ha habido "graves acusaciones" y ha agregado: "Nunca me oiréis a mí decir críticas a un conseller de Compromís, y podría hacerlo, seguramente hay cosas que no me parecen del todo bien, pero no lo he hecho ni lo haré, lo que tenga que resolver lo resolveré en los ámbitos de cercanía, de aproximación, de conversación".

PODEMOS LA PIDE "LO ANTES POSIBLE"

Poco antes, el secretario general y portavoz en Corts de Podemos, Antonio Estañ, había señalado también ante los medios que ven necesario que la reunión se produzca "lo antes posible" dado que el curso legislativo va a ser mucho más corto por la cita electoral de 2019 y por el "contexto de conflicto" en el Consell.

"Cuando antes nos sentemos a hablar sobre objetivos, prioridades para lo que queda de legislatura más tiempo dedicaremos a trabajar sobre el cumplimiento del Botànic y menos a peleas internas", ha dicho.

Según ha precisado, Podemos inició este lunes los contactos e intentará esta semana tener una fecha para esa reunión del Botànic: "La comisión de seguimiento se va a dar y en los próximos días le pondremos fecha, para nosotros cuanto antes mejor, pero es cuestión de hablar".

COMPROMÍS: "DE AQUÍ A 15 DÍAS"

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha resaltado que la reunión del pacto "es ordinaria y estaba previsto ya convocarla en septiembre u octubre". Ha detallado que la fecha que barajan es convocarla "de aquí a 15 días", posiblemente poco después del Debate de Política General, aunque será cuestión de "ajustarse a las agendas".

Es un encuentro, ha dicho, que ven muy "productivo" para ver qué se ha hecho, qué queda pendiente y "encarar lo que queda de legislatura". "Es una reunión importantísima a la hora de afrontar qué hemos hecho bien, dónde podemos mejorar y, sobre todo, qué es lo que queda por hacer", ha concluido.

CS VE "UNA CRISIS PROFUNDA"

Por su parte, la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha indicado que ya advirtieron en su día que "este matrimonio de conveniencia iba a salir muy caro" y "el tiempo pone a cada uno en su sitio".

A su juicio, se está evidenciando "una crisis profunda que se estaba cociendo a fuego lento estos años" y "el diálogo no existe", y ante la posibilidad de un adelanto electoral, ha indicado que si lo hay estarán "encantados y preparados".