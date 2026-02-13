Mayo abrirá la final del Benidorm Fest 2026 y la cerrarán Tony Grox y Lucycalys

Finalistas del Benidorm Fest 2026 durante la rueda de prensa en la que se ha conocido el orden de las actuaciones de la última gala del certamen - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Mayo abrirá la gala final del Benidorm Fest 2026 con su tema 'Tócame' y la cerrarán Tony Grox y Lucycalys con 'T amaré'. Este sábado por la noche, a partir de las 22.00 horas, se elegirá al ganador del certamen, que este año no viajará a Eurovisión, tras la retirada de Radiotelevisión Española (RTVE) del concurso en señal de protesta por la presencia de Israel.

Entre ambas actuaciones, estarán las de Kitai ('El amor te da miedo'), Asha ('Turista'), Dani J ('Bailándote'), The Quinquis ('Tú no me quieres'), Izan Llunas ('¿Qué vas a hacer?'), Mikel Herzog Jr. ('Mi mitad'), María León ft. Julia Medina ('Las damas y el vagabundo'), Rosalinda Galán ('Mataora'), Kenneth ('Los ojos no mienten') y Miranda! & bailamamá ('Despierto amándote').

El orden de las canciones se ha desvelado este viernes en una rueda de prensa ofrecida en el Centro Cultural de Benidorm (Alicante), tras un sorteo que no ha sido "aleatorio", porque "haría inviable" el espectáculo, sino que se ha dividido por bloques, con el fin de que haya una dinámica "más artística" sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa.

Así lo ha resaltado el director del Benidorm Fest 2026, César Vallejo, quien ha recordado que la elección se ha dividido en cuatro posiciones para la primera mitad del 'show', el mismo número para el segundo bloque y, por último, otras tantas a elección de la dirección artística.

En este sentido, ha señalado que en esta edición se ha decidido optar por esta fórmula de sorteo porque muchos artistas "comparten cuerpo de baile" y, al mismo tiempo, por el desarrollo de la puesta en escena.

SORTEO

Antes de anunciar el orden en esa rueda de prensa celebrada a mediodía, y en la que también han participado los finalistas y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, han ejercido de manos inocentes los componentes del dúo Nebulossa, Mery Bas y Mark Dasousa, ganadores del Benidorm Fest 2024 y que representaron a España en Eurovisión con el tema 'Zorra'.

En la primera mitad, han quedado situados Kitai, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J; en la segunda, María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr y Rosalinda Galán y, por su parte, las posiciones de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! & bailamamá las ha determinado directamente la dirección artística del certamen. Más tarde, se ha desvelado ese orden final.

El pasado martes, en la primera semifinal se clasificaron Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Kenneth, mientras que este jueves, en la segunda, el cartel de finalistas lo completaron Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

JURADO Y VOTACIONES

El jurado profesional del Benidorm Fest 2026 lo integran Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Dani Ruiz, productor y compositor para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Chanel o Pastora Soler; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música de España y responsable de programación musical en Cadena 100; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; Sonia Durán, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), y Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE), quien ejerce como portavoz.

El 50 por ciento de las votaciones corresponde al jurado, formado por "profesionales nacionales e internacionales vinculados al mundo de la música y los medios de comunicación", y la otra mitad al voto del público. Concretamente, con un 25% procedente del televoto (llamadas de teléfono y/o mensajes) y de la aplicación de RTVE Play y con otro 25% por elección de un jurado demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas.

La suma de los puntos del jurado profesional (50%) y del voto del público (50%) ha determinado qué seis candidaturas de cada semifinal han pasado a la final y, en la final, revelará cuál es la candidatura ganadora del Benidorm Fest 2026, según recogen las bases del evento.

PREMIOS

Esta quinta edición del Benidorm Fest no servirá para elegir al representante de España en Eurovisión, tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, pero concederá más premios para los concursantes.

Junto al galardón en metálico de 150.000 euros brutos (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción), RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivisión para que este año uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un 'single'. Habrá un tercer premio consistente en un billete a Estocolmo (Suecia) para grabar en los estudios de Spotify otro 'single'.

Asimismo, con la nueva edición se cambia el trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

La gran final de esta quinta edición del Benidorm Fest se celebra este sábado y se podrá seguir en directo, a partir de las 22.00 horas, a través de La 1 de Televisión Española (TVE), RNE y RTVE Play.