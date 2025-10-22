Mayte Martín inaugura este viernes el II Festival Flamenco de Castellón, Memorial Juan Lloria

CASTELLÓ 22 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El II Festival de Flamenco de Castellón, Memorial Juan Lloria, arranca el próximo viernes con la actuación de Mayte Martín. La catalana, ganadora del Festival Cante de las Minas en 1987 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021, acaba de recibir un nuevo reconocimiento a su trayectoria con el Premio Nacional de Cante Flamenco, un prestigioso galardón que le concedió la semana pasada la Cátedra de Flamencología de Jerez.

La Plaza Mayor acogerá, a partir de las 20.30 horas, el estreno del espectáculo 'Tatuajes' con el que ha realizado una exitosa gira por territorio nacional. Con nueve trabajos discográficos a sus espaldas, la del Poble Sec es una de las pocas artistas que puede presumir de haber compartido escenario con Serrat, Tete Montoliu y Omara Portuondo.

El recital de la cantante del Poble Sec es el principio de una avalancha de conciertos que van a hacer las delicias de los aficionados al cante durante todo el fin de semana, según ha informado el Ayuntamiento de Castelló en un comunicado.

Otro de los platos fuertes es la actuación de El Pele, el domingo 26 en el Teatro del Raval. El artista cordobés es, a sus 71 años, una leyenda viviente en la historia del flamenco. El cartel de este año lo completan dos figuras de probada trayectoria como son Pedro 'El Granaíno' y el grupo de rumba catalana Sabor a Gràcia, quienes celebrarán sus treinta años sobre los escenarios.

La representación local correrá a cargo de destacados nombres de la escena flamenca castellonense como Cositas Buenas, La Meligrana, Aloma de Balma, Alhaire o la bailarina Aida Lara. Una de las novedades de la presente edición es el desfile de moda flamenca, con música en directo, de la firma castellonense Estilo en Rosa. El fotógrafo Jesús Morcillo volverá a repetir como artista invitado con una nueva exposición.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que es un "verdadero lujo" tener a una de las grandes artistas de España, referente en el flamenco o el jazz, abriendo nuestro festival. Creo que a nadie se le escapa que estamos ante un cartel "de verdadera excepción y que está a la altura de los mejores festivales de su estilo en España ".

Este año, coincidiendo con el festival, van a tener lugar también las primeras jornadas culturales flamencas de la ciudad de Castelló, cuya organización está a cargo de la Asociación Los Lunares.