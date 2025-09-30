Mayte Martín y 'El Pele' protagonizan el II Festival Flamenco Ciudad de Castellón-Memorial Juan Lloria

CASTELLÓ 30 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El II Festival Flamenco Ciudad de Castellón-Memorial Juan Lloria reunirá a grandes leyendas del cante en Castelló como Mayte Martín y 'El Pele'. El festival se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre en la Plaza Mayor, Teatre del Raval Rafa Lloret y Menador del 24 al 26 de octubre.

Este año, coincidiendo con el festival van a tener lugar también las primeras jornadas culturales flamencas de la ciudad de Castelló, organizadas por la Concejalía de Cultura y la Asociación Los Lunares.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado "que la música volverá a honrar la memoria de un gran aficionado y promotor flamenco como era Juan Lloria. "Que el flamenco volviese a Castellón por la puerta grande era uno de sus sueños y hoy es una realidad. Estamos seguros que se sentiría orgulloso de su huella en la cultura provincial y del cartel que hemos confeccionado este año, con verdadera leyendas de la cultura flamenca", ha dicho.

Mayte Martín y Manuel Moreno 'El Pele' protagonizarán sendos conciertos en la capital de la Plana que ya han levantado una enorme expectación entre los aficionados.

La artista catalana, ganadora del Festival Cante de las Minas en 1987 y Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2021, es una de las voces más prestigiosas del flamenco y jazz; mientras que el artista cordobés es, a sus 71 años, uno de los pocos artistas que puede presumir de haber compartido escenario con Camarón de la Isla o formar pareja artística junto a Vicente Amigo.

El cartel de este año lo completan dos figuras de probada trayectoria en el mundo flamenco como son Pedro 'El Granaíno' y el grupo de rumba catalana Sabor a Gràcia, quienes celebrarán sus treinta años sobre los escenarios.

La formación de Sicus Carbonell actuará en la plaza Mayor, mientras que el cantaor lo hará en el Raval. La representación local correrá a cargo de destacados nombres de la escena flamenca castellonense como Cositas Buenas, La Meligrana, Aloma de Balma, Alhaire o la bailarina Aida Lara.

Una de las novedades de la presente edición es el desfile de moda flamenca, con música en directo, de la firma castellonense 'Estilo en Rosa'. El fotógrafo Jesús Morcillo volverá a repetir como artista invitado con una nueva exposición.