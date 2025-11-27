Mazón acudirá este jueves por la tarde a Les Corts para la votación de la investidura de Pérez Llorca

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al Palau de la Generalitat este miércoles para presidir el pleno del Consell - Rober Solsona/Europa Press

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, acudirá este jueves al debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca para la votación de la candidatura del dirigente 'popular', que se prevé que tenga lugar a lo largo de la tarde, según han confirmado a Europa Press fuentes de Presidencia, que han han señalado que "lo más importante hoy es la investidura del candidato".

El todavía jefe del Consell no ha acudido a primera hora de este jueves al pleno de investidura, que ha arrancado a las 11.00 horas. Por el contrario, sí que están presentes en el hemiciclo todos los miembros del Consell en funciones, salvo Mazón. También otros líderes políticos como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant; el presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, o la alcaldesa de València, Mª José Catalá, también diputada del PP en Les Corts.

Pérez Llorca ha llegado sobre las 09.50 horas de este jueves a Les Corts y ha asegurado que durante la sesión va a "proponer" sus ideas, al tiempo que ha incidido en que en este momento en la Comunitat Valenciana "lo que necesitamos es muchísima estabilidad".

El candidato del PP a relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, se somete este jueves al debate de investidura en Les Corts, una sesión a la que asistirá el todavía 'president' en funciones y en la que no habrá ningún representante de la dirección nacional del Partido Popular.

Pérez Llorca, actual secretario general del PPCV, hasta hace unos días síndic 'popular' en Les Corts y también alcalde de Finestrat (Alicante), aspira a lograr la presidencia de la Generalitat con el apoyo de Vox, dado que el PP no cuenta con mayoría absoluta y tanto PSPV como Compromís votarán en contra.