Mazón acusa al Gobierno de "abandonar y mentir" a los autónomos y exige la ayuda de cese de actividad por la dana

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aseverado este miércoles que el Gobierno central "ha mentido, ha abandonado y ha fallado a los autónomos de la Comunitat Valenciana afectados por la riada" y que "más de 20.000 autónomos en estos momentos están en una situación injusta como consecuencia del abandono y del engaño" del Ejecutivo.

En concreto, Mazón ha denunciado que no se haya aprobado la prórroga para la prestación extraordinaria por cese de actividad y ha exigido que se ponga en marcha "de manera inmediata" y con carácter retroactivo; ha recriminado que no se hayan suprimido las cuotas de autónomos, que las ayudas de la Generalitat tributen en el IRPF y que los préstamos articulados por el Gobierno tengan intereses.

Por un lado, Mazón ha reprochado que el Gobierno "viene mintiendo" a los más de 5.000 autónomos que han cesado su actividad como consecuencia de la riada y que desde el 31 de enero esperan una prórroga de la prestación extraordinaria, que el Gobierno anunció pero no se ha materializado. "Además de abandono hay mentira", ha indicado.

"No contentos con eso, el Gobierno de España ha negado que nuestras ayudas no tributen en el IRPF. Lo ha hecho con sus propias ayudas pero no lo ha querido hacer con las de la Generalitat para que sean peores. Es una competencia inmoral que no tiene ningún sentido", ha denunciado.

Por otra parte, el jefe del Consell ha señalado que el Consell "vuelve a exigir la exención de las cuotas de autónomos al menos durante 2025 y que el Gobierno deje de negarse a esa ayuda".

Asimismo, Mazón ha reprochado los intereses en los créditos lanzados por el Ejecutivo central, porque "el Gobierno va a hacer negocio con la recaudación de los afectados". Por contra, ha destacado los 350 millones de euros en préstamos a coste cero del Instituto Valenciano de Finanzas y la Sociedad de Garantía Recíproca.

MÁS DE 18.000 AUTÓNOMOS CON AYUDAS AUTONÓMICAS

Mazón ha subrayado que la Generalitat ha puesto en marcha ayudas para más de 18.000 autónomos "exprés, sin burocracia" y créditos sin intereses, al tiempo que ha avanzado que a partir de septiembre se abordará la puesta en marcha de "nuevas medidas de apoyo", especialmente para los autónomos afectados por la dana, pero en general para todo el colectivo, por ejemplo para el sector agroalimentario, ha concretado.

En concreto, ha apuntado que la Generalitat ha lanzado dos convocatorias con 92 millones de euros con ayudas de 3.000 euros por cada autónomo, de las que se han beneficiado un total de 18.538 autónomos sin empleados que han recibido 55 millones de euros. Igualmente, se ha referido al decreto con 100 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos con empleados "de los que la Generalitat ha pagado 76,2 millones de euro, lo que ha permitido mantener hasta el momento 72.000 puestos de trabajo".

Según Mazón, "los autónomos se han convertido en los verdaderos héroes de la Comunitat Valenciana". " "Este Consell no los va a abandonar y vamos a seguir implementando ayudas, créditos sin intereses, y planes de choque", ha asegurado.

ATA REIVINDICA LA IMPORTANCIA DEL COLECTIVO

Por parte de los empresarios, el presidente autonómico de ATA ha subrayado que la Comunitat Valenciana es la que más ha aumentado el número de autónomos en España a pesar de la dana, con más de 387.000, que generan más de 125.000 empleos y representan un 15% del PIB.

"Es un colectivo al que ayudar porque es un colectivo absolutamente", ha remarcado.

Con estas premisas, Ara también ha denunciado que no se haya prorrogado la prestación por cese de actividad, que terminó en enero. Así, ha relatado los compromisos expresados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así como las solicitudes que se han realizado al Gobierno sin éxito en los últimos meses.

"Estamos en agosto, ni está ni por lo que parece se la espera", ha lamentado Ara, antes de advertir que la situación es "realmente complicada" para 5.000 autónomos que "están sufriendo el problema más grave".

Ara también ha manifestado que es "francamente injusto" que las ayudas de la Generalitat tribuyen en el IRPF, al tiempo que ha agradecido al secretario autonómico de Empleo y director de Labora, Antonio Galvañ, "la rapidez con la que las ayudas han llegado a los autónomos y, sobre todo, sin ninguna burocracia, con una mera declaración responsable".