Mazón agradece a empresarios valencianos su "apoyo firme y sin fisuras" a la financiación que "se niega" a la Comunitat

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agradecido a los empresarios valencianos su "apoyo firme y sin fisuras" a la financiación que "necesita" la Comunitat Valenciana y que, a su juicio, se le está "negando" a la autonomía.

Así se ha expresado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en l'Albufera de València, donde ha participado en el almuerzo de comienzo de curso que organiza el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y al que han asistido más de medio centenar de empresas de la Comunitat, representantes de entidades financieras y las cámaras de comercio valencianas.

Durante su discurso, Mazón ha agradecido a los empresarios de la Comunitat su "apoyo firme y sin fisuras a la financiación que necesitamos los valencianos". "Esa financiación que se nos niega, esa financiación que se nos oculta, que se dilata en el tiempo y que nos está lastrando nuestra capacidad", ha denunciado.

En este contexto, ha considerado que la Comunitat Valenciana podría ir "mucho más rápido y mucho mejor si se fuera simplemente justo y equitativo". "No buscando privilegios, porque la búsqueda de privilegios se las dejamos a los que quieren jugar a eso y a los que quieren desestabilizar; pero nosotros, desde luego, ni un paso atrás en la financiación que nos merecemos, en los términos en los que nos venimos exigiendo una recuperación", ha zanjado.