Mazón asegura que hay 4.000 viviendas de protección en marcha de las 10.000 previstas en el plan Vive

Reitera su promesa de una rebaja del 10% "para todos" en el impuesto de transmisiones patrimoniales

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que ya hay más de 4.000 viviendas de protección en marcha de las 10.000 previstas en el plan Vive hasta el final de la legislatura, la mayoría de promoción público-privada y ubicadas en la provincia de Alicante. Además, ha reiterado que antes de fin de año se licitarán otras 1.228 viviendas y ha vuelto a prometer una "rebaja lineal y para todos" los valencianos del 10% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Así lo ha trasladado tras firmar un acuerdo de vivienda para ampliar los objetivos del plan Vive junto a ayuntamientos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras. El programa se inició en abril de 2024 con la previsión de construir 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 mediante colaboración público-privada y suelo de titularidad municipal y autonómica.

En su intervención en el acto, sin preguntas y celebrado en el Saló de Corts de la Generalitat, Mazón ha hecho balance de los resultados del plan año y medio después. Según ha apuntado, se han sumado 317 ayuntamientos de "todos los signos políticos", hay 206 solares públicos en estudio o ya en desarrollo y están en marcha más de 4.000 viviendas en toda la Comunitat Valenciana, algunas en licitación y otras ya adjudicadas o en construcción. "La cifra de 10.000 viviendas empieza a no ser una locura", ha dicho.

Entre las 4.000 viviendas en marcha, Mazón ha indicado que 3.050 son de promoción público-privada, de las que la mayoría (2.187) están ubicadas en la provincia de Alicante frente a las 740 de Valencia y las 123 de Castellón, mientras otras 617 son de promoción pública directa. A ello ha sumado que hay más de 1.200 promociones privadas para las que ya se ha solicitado calificación "gracias al nuevo decreto aprobado por el Consell".

También ha recordado que el mes pasado anunció en el Debate de Política General que antes de fin de año se licitarán otras 1.228 viviendas, según la previsión de solares "ya disponibles": 791 en la provincia de Valencia, 396 en Alicante y 41 en Castellón.

Con todas estas viviendas, Mazón ha destacado que la Generalitat pretende beneficiar a más de 15.000 personas "que pronto tendrán un hogar", mediante una inversión de más de mil millones de euros.

Durante su discurso, ha reiterado que la prioridad del Consell es atajar la crisis de vivienda mediante el plan Vive, un programa que "ha empezado a reactivar al sector promotor". "Atrás quedaron los tiempos del señalamiento y estigmatización de un sector que también tiene que ofrecernos política social", ha reivindicado, y ha defendido que "nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera".

Respecto al acuerdo firmado este miércoles, "en el ecuador de la legislatura", Mazón ha explicado que pretende dar un impulso a la vivienda para lograr una gestión moderna y eficiente del parque público, ampliar su capacidad, garantizar su sostenibilidad con un "precio asequible" y adaptarlo a "las nuevas realidades de las familias". "Estamos exprimiendo al máximo nuestras capacidades renovando el compromiso con la vivienda protegida", ha aseverado.

NUEVO DECRETO DEL PARQUE PÚBLICO

En esta línea, ha avanzado que a finales de este año se pondrá en marcha el proceso de aprobación de un nuevo decreto en 2026 para regular la gestión, mantenimiento y procedimientos del parque público de vivienda. Servirá para "reforzar su papel como instrumento clave" y garantizar "seguridad jurídica con una normativa coherente, predecible y justa que no actúe como una barrera a la inversión y, al mismo tiempo, sirva para combatir la okupación ilegal y fomentar el alquiler asequible".

Paralelamente, ha insistido en su intención de "consolidar un marco fiscal y de financiación favorable" a la compra de vivienda, ya que considera que "bajar impuestos funciona y no es un obstáculo". Ha reiterado así el anuncio que hizo el pasado mes de abril de que "habrá una nueva rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales, esta vez lineal y para todos de un 10%, como siguiente medida" en este ámbito, al tiempo que vuelto a exigir al Gobierno "una fiscalidad justa por fin" para la vivienda en España.

Por otro lado, el jefe del Consell ha anunciado que en las próximas semanas se pondrá en marcha el "distintivo Vive" para todas las empresas públicas y privadas que se sumen al plan.

El acuerdo lleva la firma de representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, organizaciones del sector como Aprova, Provia, Fecoval o Asicval y entidades bancarias como Caixabank, BBVA, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Caixa Ontinyent o Caixa Popular.

PIDEN UN PACTO DE ESTADO DE VIVIENDA

En representación de todos los firmantes ha intervenido el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando Cos-Gayón López, quien ha señalado que la vivienda atraviesa un "escenario bastante terrible" que no se prevé que mejore en los próximos años.

Ante ello ha advertido que "esto solo se soluciona con un pacto de estado", algo que ve difícil actualmente, y que será necesario "desregular y no regular más" este mercado, así como plantear "vivienda asequible" al margen de la vivienda protegida.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha apuntado a la vivienda como una "prioridad política y moral del Consell", en la que actúan con un plan "ambicioso y realista": "Todos juntos nos preocupamos en poner solución a uno de los grandes desafíos de la Comunitat Valenciana, con altura de miras y sin complejos".