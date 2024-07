Mazón, a Baldoví: "Si yo fuera usted rezaría para que no hubera nuevas elecciones"

El síndic de Compromís "suspende" a los consellers y el 'president' responde: "Gobierno del cambio, enhorabuena"



VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha espetado al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que si fuera él "rezaría para que no hubiera nuevas elecciones" en la Comunitat Valenciana, después de que el exdiputado en el Congreso le haya dicho que "igual se acaba la legislatura" por el amago de Vox de romper los gobiernos con el PP por aceptar la acogida de menores migrantes.

"Yo no sé si usted cree en dios o no o en la providencia, pero si cree en la realidad y en cómo le va, yo rogaría que yo no apretara el botón. Señor Baldoví, siga rezando", ha dicho el también líder del PPCV al síndic de la oposición en la sesión de control en Les Corts, marcada por la incertidumbre a la espera de la ejecutiva estatal de Vox de esta tarde.

En su intervención, Baldoví ha afirmando que "la pregunta hoy no debería ser si Vox rompe su gobierno", sino "cuándo piensa Mazón romper con el machismo y la homofobia de su Consell".

Tras señalar que es "triste" que el futuro del Consell y el resto de gobiernos autonómicos "se tenga que decidir en un despacho de Madrid" --en alusión a la ejecutiva de esta tarde de Vox--, ha recordado a Mazón que "este es el gobierno del que se ha dotado" y ahora, en el fin de curso, "es el momento de que recoja las calificaciones".

"SUSPENSOS"

Apuntando a todos los consellers, Baldoví ha puesto un suspenso a Vicente Barrera --Cultura, de Vox-- por "hacer apología de la dictadura", a Susana Camarero --Servicios Sociales, del PP-- por "impagos a centros, bloquear la dependencia y no limitar el precio de la vivienda"-- o a Ruth Merino --Hacienda y portavoz del Consell, del PP-- por "poner los errores informáticos como excusa y no tener ninguna propuesta en financiación".

También ha "suspendido" a Elisa Núñez --Justicia e Interior, de Vox-- por "su incapacidad en emergencias y por sembrar odio", a Marciano Gómez --Sanidad, del PP-- por "convertir la salud en un negocio en Elx-Crevillent y abocarnos a un infierno sanitario este verano--, a José Antonio Rovira --Educación, del PP-- por "no construir colegios ni contratar profesores, a Salomé Pradas --Medio Ambiente, del PP-- por "volver a la cultura del pelotazo", a José Luis Aguirre --Agricultura, de Vox-- por "irrelevante, y a Nuria Montes --Turismo e Industria, del PP-- por ser "consellera de turismo, turismo y turismo".

"Si Carlos Mazón decía que tenía el gobierno de los mejores, tiene el gobierno de los horrores y su nota es un suspenso", ha zanjado mostrando una foto del Consell con un "suspenso".

En su réplica, el 'president' ha remarcado que él no es "profesor ni maestro", pero considera que puede dar la "enhorabuena" a todos los consellers: a Barrera "por haber traído el preolímpico de básquet y por haber hecho una cultura para todos, enhorabuena", a Camarero "por haber licitado los centros 24 horas y estar bajando la lista de espera de la dependencia" o a Merino "por 157 millones menos de déficit que en el primer periodo del año pasado".

"A Núñez, gracias por traer la estabilidad con el tercer turno que tanto han pedido los bomberos forestales, enhorabuena, a Gómez porque están bajando espectacularmente las listas de espera quirúrgicas de prioridad 1, a Rovira porque por fin ha llegado la libertad educativa, a Aguirre por defender a nuestros pescadores frente al separatismo catalán, a Pradas por el caudal ecológico del lago que merece la Albufera.

Y ha concluido: "A Montes no solamente por la eliminación de la tasa turística, sino por estar atrayendo inversiones industriales": "Ahora sí que hay política industrial y atracción de inversiones. Gobierno del cambio, enhorabuena".

Por otro lado, el síndic de Compromís ha indicado en su intervención que condena "cualquier comentario machista contra cualquier persona", como ha trasladado a Montes por el mensaje en redes sociales criticando su vestimenta.

"No tenía ninguna duda de que iba a condenar la violencia machista impresentable contra Nuria Montes", ha respondido Mazón.

TERAPIAS DE CONVERSIÓN SEXUAL

Durante el cruce de réplicas entre diputados y miembros del Consell, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales ha respondido a las críticas de Compromís sobre la investigación de las terapias de conversión sexual denunciadas por alumnos en la provincia de Valencia y ocurridas hace años.

Camarero ha defendido que Rovira --conseller de Educación-- fue "el único que reaccionó" al llevarlo a Fiscalía, ya que se ha preguntado "dónde estaba el Botànic cuando esas personas eran difamadas en sus colegios". "Menos lobos, Caperucita", ha añadido, y ha reiterado que el Consell trabaja para "acabar con los delitos de odio y la homofobia".

La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro le ha respondido señalando a Rovira: "Estas terapias comenzaron cuando usted era director general".