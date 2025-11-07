Mazón comparecerá el martes por la tarde en la comisión de la dana en Les Corts

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El ‘president’ de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá el próximo martes por la tarde, a partir de las 16 horas, en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, según ha acordado la mesa donde PP y Vox tienen mayoría.

Para esta sesión estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Por el momento, solo Sánchez, la vicepresidenta Mª Jesús Montero y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han excusado oficialmente su asistencia.

Así lo ha explicado el portavoz del PP en la comisión, Vicente Betoret, en declaraciones a los medios tras la reunión de la mesa del órgano, que preside la diputada de Vox Miriam Turiel. Betoret ha justificado la decisión de fijar la comparecencia de Mazón por la tarde “para ser operativos” ante el hecho de que los representantes estatales no vayan a comparecer.

Respecto al formato de la comparecencia de Mazón, el diputado del PP ha indicado que será el mismo que en las dos sesiones anteriores de la comisión; es decir, que primero intervienen los cuatro grupos parlamentarios y después tendrá un tiempo de 15 minutos para contestar. “Es el mismo formato, el del plan de trabajo”, ha subrayado, y no ha querido valorar si es un tiempo demasiado breve o no.

Por su parte, el PSPV ha dirigido este viernes un escrito a la mesa de la comisión en el que pide que se exhorte a Mazón a traer en la sesión del próximo martes la factura del restaurante El Ventorro, donde el ‘president’ en funciones comió el día de la dana con la periodista Maribel Vilaplana.

PP y Vox no han aceptado esta solicitud. Según Betoret, esta negativa se debe a que el grupo socialista lo puede pedir “in voce” en la misma comisión, además de considerar que “no es un tema perentorio” ni “algo importante”.

“No entro a valorar si se quiere aportar o no o si se hace o no, pero hay tiempo para aportarlo de sobra. No es algo que tenga que requerirlo hoy o que tenga que aportar en el bolsillo: si se quiere aportar lo puede hacer cuando considere oportuno porque estamos en plazo más que de sobra”, ha esgrimido el diputado ‘popular’.

Respecto a las comparecencias que fijaron PP y Vox de los representantes del Gobierno, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya descartaron que fueran a comparecer porque solo tienen obligación de hacerlo ante las Cortes Generales.

"NI IDEA" DE CUÁNDO COMPARECERÁN LAS VÍCTIMAS

Por otro lado, preguntado por si hay fecha para que las víctimas de la dana comparezcan en la comisión de investigación de Les Corts, el portavoz del PP en el órgano ha afirmado que no tiene “ni idea” y que no se ha abordado en la reunión de la mesa de este viernes, al tiempo que ha recordado que el plan de trabajo que pactaron “hablaba primero de los técnicos” y era “bastante extenso”.

Betoret ha añadido que no tiene “ni la más remota idea” de si estarán invitados a la sesión del martes, durante la comparecencia de Mazón, representantes de las asociaciones de víctimas.

En cuanto a las negociaciones entre PP y Vox para elegir al sucesor de Mazón, el diputado ‘popular’ ha rechazado especular porque no le “toca” a él a hacerlo y no tiene “ninguna preferencia” porque será “quien diga el partido”. Tampoco ha querido contestar a si las conversaciones se pilotan desde Madrid o si será escogido el síndic ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca: “No tengo ni idea”.