La exministra Teresa Ribera tampoco acudirá la próxima semana a la comisión de investigación de la dana en Les Corts

Archivo - La exministra y vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y actual vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, tampoco comparecerá la próxima semana en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts Valencianes, al igual que el resto de ministros y representantes del Ejecutivo central que habían sido citados, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez.

Así lo han comunicado este viernes desde el Gabinete de la dirigente comunitaria en un escrito dirigido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y registrado durante la mañana en la cámara autonómica, al que ha tenido acceso Europa Press.

Para la sesión de la comisión del martes estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Sin embargo, a primera hora de este viernes solo Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían excusado oficialmente su asistencia, según ha explicado el vicepresidente de la mesa de la comisión, Vicente Betoret (PP), en declaraciones a los medios.

No obstante, a lo largo de la mañana han llegado al registro de Les Corts los tres escritos restantes: el de la exministra Ribera, el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

En la sesión del próximo martes sí que comparecerá el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tras haberlo solicitado a petición propia apenas dos días después de anunciar su dimisión. La mesa de la comisión, donde el PP y Vox tienen mayoría, reunida este viernes, ha acordado que la comparecencia del dirigente autonómico sea a las 16.00 horas.

DOCTRINA "REITERADA" DEL CONSEJO DE ESTADO

Respecto a la negativa de Ribera, su Gabinete acusa recibo del escrito de 4 de noviembre de 2025 relativo a la comisión de investigación sobre la dana creada en el seno de Les Corts Valencianes, en el que se solicita la comparecencia de la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante la catástrofe que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.

Dicho esto, señala: "Como ya saben, es doctrina reiterada del Consejo de Estado que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado".

Al respecto, apunta que el dictamen 193/2016 recoge que resulta "necesario que las potestades de las comisiones de investigación se interpreten de forma congruente con su objeto y finalidad, de modo que su poder fiscalizador y de control, al requerir la presencia de determinadas autoridades y funcionarios, no pueda considerarse ilimitado sino que habrá de ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas".

"Tales facultades --agrega-- han de circunscribirse, por tanto, a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la comunidad autónoma según el bloque de la constitucionalidad".

Además, indica que de forma "más precisa, si cabe", se pronuncia el dictamen 406/2017 "al afirmar que no cabe que las comisiones parlamentarias autonómicas sean creadas o utilizadas para ejercer, con ocasión de la investigación de hechos o circunstancias incardinados o relacionados con el ámbito competencial autonómico, un control directo o indirecto de las instituciones del Estado".

Por todo ello, concluye, "en la condición de autoridad del Estado de exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se atiende a lo establecido en los dictámenes mencionados".

Por su parte, desde el Ministerio del Interior aluden también al "criterio reiterado" del Consejo de Estado de que los parlamentos autonómicos "no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración General del Estado", por lo que aseguran que se ven "obligados a declinar la solicitud de comparecencia de un miembro del Gobierno de España", en este caso de Grande-Marlaska.

Finalmente, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana también ha remitido a Les Corts durante este viernes el escrito para excusar la asistencia de la delegada, Pilar Bernabé, que de esta manera tampoco comparecerá el martes en la comisión de investigación, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.

"PLANTÓN" DEL GOBIERNO

Desde el PP, su portavoz en la comisión, Nando Pastor, en un comunicado, ha denunciado el "plantón del Gobierno a las instituciones valencianas" y ha asegurado que este "no es doctrina consolidada, sino poca vergüenza consolidada". "Usan una excusa legal para no atender una obligación moral", ha reprochado a los representantes del Ejecutivo central.

"Los socialistas nos toman el pelo a los valencianos. Ya está bien. La realidad es que ni Sánchez ni sus acólitos del Gobierno comparecen el martes en Les Corts porque no les da la gana, mientras Mazón sí lo hace a petición propia. Esto no va de la norma o de subterfugios legales para escaquearse, sino de moral y de dar la cara. Los socialistas son incapaces de rendir cuentas por la dana, mientras Compromís calla y aplaude", ha expresado.

Pastor ha cuestionado las "excusas" de los miembros del Gobierno para "dar plantón" a la comisión de investigación de la dana: "Decir que hay doctrina consolidada para no acudir cuando aquí han comparecido en otras comisiones ministros en el cargo como Ábalos o representantes de entidades estatales no es excusa válida". A su juicio, "se amparan en un papelito para escaquearse". "No quieren venir cuando podrían hacerlo sin problemas", ha lamentado.

El portavoz 'popular' ha asegurado que tiene "la sensación de que, para el Gobierno, los valencianos no somos españoles y por eso no quieren venir aquí más que a hacerse la foto". "Los valencianos, los familiares de las víctimas, merecemos una explicación de todas las administraciones. De todas, no solo de una", ha recalcado.

"Ya está bien de despreciar y ningunear a los valencianos y a las víctimas. El Gobierno de España tiene que estar presente y respetar esta cámara y no ampararse en subterfugios legales para dar la espalda a los valencianos", ha reclamado Pastor.

Dicho esto, ha afeado al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que este mismo viernes ha augurado que Carlos Mazón acudirá a la comisión el próximo martes "a victimizarse", que él solo sepa "arrodillarse ante Sánchez". "En lugar de poner el grito en el cielo por el plantón del Gobierno lo lamenta con la boca pequeña. Se han convertido en unos esbirros de los socialistas, manteniéndolos en un gobierno paralizado a cambio de nada", le ha replicado.

Por último, ha considerado "incomprensible e incoherente" que la izquierda "ahora se queje de que comparezca Carlos Mazón cuando han pedido que vaya a la comisión del Congreso" y ha acusado al PSPV y Compromís de pretender "torpedear la comisión de Les Corts porque se les escapa a su control", cuando esta "debería servir para saber exactamente qué pasó y evitar que vuelva a ocurrir".

"Es imposible que, sin la presencia de una de las partes, empezando por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien no solo no viene sino que también se niega a enviar la documentación, saber qué ocurrió. No sabemos a qué tienen miedo", ha zanjado Pastor.