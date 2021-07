Mazón cree que "Puig ha vuelto a fallar en prevención" y pide que deje de "buscar excusas fuera"

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha señalado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "ha vuelto a fallar en la prevención y no puede buscar excusas fuera".

Mazón ha mantenido una reunión durante la tarde de este jueves con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y con los del colegio de enfermería.

Durante el encuentro, Mazón se ha referido a las nuevas medidas anunciadas por el 'president' para frenar la pandemia, según ha indicado el PP en un comunicado. "Nosotros estamos muy alarmados porque veníamos advirtiendo que se tenía que haber trabajado en la prevención desde hace mucho tiempo y no se ha hecho", ha señalado.

Mazón ha subrayado que el PP venía "diciendo que no tenía sentido no renovar a más de tres mil profesionales del sector sociosanitario en la Comunitat a las puertas del verano ante la simple posibilidad de un nuevo rebrote que al final ha ocurrido".

Asimismo, se ha mostrado "muy alarmado ante la falta de coordinación dentro de la propia Conselleria de Sanidad", que "no renueva a los farmacéuticos, a los sanitarios, y que no ha hecho los deberes de cara al verano".

"Y desgraciadamente nos encontramos con que desde el gobierno se pretende una criminalización de los jóvenes y una criminalización de la hostelería, como si ellos fueran los culpables", ha apostillado.

Para Mazón, "Puig no puede buscar excusas fuera", "ha vuelto a fallar en la prevención y no puede criminalizar ahora a jóvenes y hosteleros". "En estos momentos seguimos siendo la comunidad que está a la cola de toda la península ibérica, con peores índices de vacunación. Y ya no sirve la excusa de que no hay vacunas porque otras comunidades estaban igual y sin embargo tienen mejores índices", ha continuado.

Por último, Mazón ha insistido que "Puig y los socialistas tienen que dejar de buscar excusas fuera y asumir responsabilidades". "Sánchez le pasa la excusa a la Comunitat, la comunidad a los jóvenes y a la hostelería, pero la realidad es que somos la última comunidad en vacunación. Y por eso nuestro índice es más controvertido y dañino que en el resto", ha zanjado.