Mazón destaca más de 1.157 millones movilizados en ayudas a afectados por la dana "pese a la asfixia del Gobierno"

Avanza que "en breve" la Generalitat activará nuevas líneas de ayudas para seguir "con la reconstrucción que merecen los valencianos"

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado la movilización de más de 1.157 millones de euros en ayudas de la Generalitat para los afectados de la dana del 29 de octubre "a pesar de la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno de España al no reformar el sistema de financiación que nos perjudica, negarse a activar el Extra FLA por primera vez en 12 años y rechazar el Fondo de Nivelación Transitorio que merecen los valencianos".

El jefe del Consell, que ha pedido al Gobierno la activación de la Comisión Mixta "para coordinar las tareas de reconstrucción y aunar esfuerzos desde la lealtad y la colaboración institucional que reclaman y necesitan los valencianos" y ha reprochado la "falta de apoyo e implicación" del Ejecutivo central, ha hecho en un comunicado un balance de las medidas de apoyo puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para atender las necesidades de las personas damnificadas por las inundaciones y acelerar la reconstrucción.

Mazón ha hecho hincapié en el esfuerzo "a pulmón" de la Generalitat para la activación de "ayudas directas, sin impuestos autonómicos, burocracia o condicionantes", "desde el minuto uno y con la máxima celeridad" y ha avanzado que "en breve" la Generalitat activará "nuevas líneas de ayudas" para seguir "con la reconstrucción que se merecen los valencianos".

Entre el paquete de ayudas dirigidas a las personas y sectores afectados, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a la línea dotada con 230 millones de euros para la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad; además de los 50 millones de euros destinados al alquiler de vivienda para los propietarios e inquilinos cuyo domicilio habitual y permanente se vio afectado por el temporal.

Asimismo, ha aludido a los 700.000 euros en ayudas urgentes para la demolición de viviendas o edificios destruidos; cerca de un millón de euros para familias acogedoras de las zonas afectadas y otros dos millones para la adaptación de vehículos de personas con discapacidad y entidades del tercer sector.

El jefe del Consell también ha resaltado la puesta en marcha del bono 'Recuperem Turisme', del que ha subrayado "la buena acogida", por lo que recientemente la Generalitat duplicó su presupuesto hasta alcanzar los 10,1 millones de euros y ha señalado los cinco millones de euros destinados a comisiones falleras para financiar la organización de actividades culturales y sociales no lucrativas vinculadas a las fiestas de las Fallas.

166 MILLONES PAGADOS PARA VEHÍCULOS

En el ámbito de la movilidad, además de la concesión de más de 200.000 tarjetas de transporte para viajar sin coste en Metrovalencia, EMT, Cercanías, Metrobús y autobuses autonómicos, Mazón ha remarcado la línea dotada con 250 millones para la compensación de vehículos siniestrados. Según las cifras del Consell, ya se han pagado cerca de 166 millones de euros correspondientes a 86.630 solicitudes.

En el ámbito municipal, se ha referido a las ayudas urgentes por valor de 62 millones destinada a ayuntamientos para los gastos urgentes y extraordinarios que tuvieron que afrontar, así como 7,1 millones para apoyar la actuación de mancomunidades.

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado la activación de las ayudas para dar cobertura a todos los sectores productivos del territorio "desde el primer momento". Además de los 90 millones destinados a autónomos sin trabajadores, ha citado 10,8 millones de euros en complemento para ERTE por fuerza mayor; 35 millones para completar las prestaciones de los trabajadores que estén bajo el mecanismo RED de la automoción o los 500.000 euros para empleo rural.

También se ha referido a los 100 millones para facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de empresas y autónomos societarios y ha expuesto los datos del Plan 'Ara Empreses', con más de 127 millones de euros, de los que 47,8 se destinan a pymes industriales y otros 79,6 a comercios, hostelería y servicios.

Asimismo, ha subrayado los 350 millones de euros habilitados en préstamos bonificados del Institut Valencià de Finances (IVF) y Afín SGR, de los que ya se han aprobado "580 operaciones de financiación a coste cero en las que autónomos y pymes se han ahorrado 23 millones de euros". El 'president' ha destacado la aportación de 65 millones de euros de la Generalitat para subvencionar el tipo de interés que correspondería a aplicar a estas operaciones "para que los damnificados puedan acceder a créditos a coste cero".

"INMORALIDAD"

Por contra, ha calificado de "inmoralidad" que el Gobierno haya puesto en marcha préstamos ICO "con intereses" y ha reprochado que cobre impuestos como el IVA en las ayudas para los vehículos o "que obligue a pymes y autónomos a tributar por las ayudas de la Generalitat, a diferencia de lo que hace con las estatales".

Mazón ha destacado otras líneas de apoyo activadas por la Generalitat como el plan de internacionalización con 10 millones de euros; cino destinados a fomentar el emprendimiento y 21 millones más focalizados en mejorar la eficiencia energética de las empresas turísticas.

La Generalitat también ha abierto el plazo para solicitar ayudas por 26 millones de euros destinadas a reactivar la actividad económica del comercio de proximidad y la artesanía local en los municipios afectados por la riada, así como el Bono Hostelería, dotado con 3,9 millones de euros, que "se activará próximamente".

En el área del sector primario, el jefe del Consell se ha referido a los 9,5 millones para reparar infraestructuras de riego en comunidades de regantes; 3,5, para la reposición de animales, pienso y forrajes; 10 para la industria y cooperativas agroalimentarias y otros 5,3 millones para productores de arroz, viveros, cultivos hortícolas y herbáceos.

Esto se une a los cinco millones de adelanto de ayudas PAC y cerca de un millón para el suministro de productos fitosanitarios para combatir la gominosis. Otras líneas de ayuda activadas son: un millón de euros para entidades y colectivos del tercer sector de acción social para la reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamiento; 4,12 millones para la rehabilitación de centros educativos concertados; cinco millones para industrias culturales y un millón de euros para el sector editorial.

Todas estas ayudas "complementan a los contratos de emergencia de la Generalitat" en "la mayor movilización de recursos de toda la historia de nuestro autogobierno". Entre estos, el plan de residuos, con 180 millones de euros; 50 destinados a reparar infraestructuras de titularidad municipal; 29,6 a caminos rurales; 25 millones adicionales para cauces urbanos y más de 65 millones a recuperar 123 depuradoras.

"FALTA DE APOYO" DEL GOBIERNO

El 'president' ha lamentado "la falta de apoyo e implicación del Gobierno de España con la reconstrucción que merece la Comunitat Valenciana" y ha instado al Ejecutivo central a "un mayor compromiso y celeridad en el pago de las ayudas estatales", además de exigir "fiscalidad cero para los afectados".

Asimismo, ha reprochado "el abandono del Gobierno de España al no incluir en sus ayudas a 99 municipios de la provincia de Valencia y Castellón que sí contemplan los decretos de la Generalitat", así como "su capacidad para incumplir la palabra dada", en alusión "a las 14 unidades de salud mental que prometió el Gobierno y que siguen sin llegar y la no renovación de las ayudas al cese de actividad por fuerza mayor que prometió a los autónomos".

Además, ha recriminado al Ejecutivo central la falta de ayudas a fondo perdido que "nos niega para reconstruir centros de salud, colegios e infraestructuras dañadas por las riadas".