Mazón dice que la decisión de si se anulará la prohibición de fumar en terrazas se tomará tras escuchar a los hosteleros

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en la Comunitat Valenciana y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que la decisión de si se anulará el decreto que prohíbe fumar en las terrazas se tomará después de haber escuchado al sector de la hostelería, "y no sin escuchar al sector".

Mazón se ha pronunciado así ante los medios tras asistir al pleno en el que se ha elegido a Marta Barrachina presidenta de la Diputación de Castellón al ser preguntado al respecto.

"En este asunto vamos a hacer algo bastante distinto a lo que ha ocurrido hasta la fecha y es que cualquier decisión que tomemos, con referencia especialmente a la hostelería, la tomaremos con la hostelería no contra la hostelería, es decir, la tomaremos después de haber escuchado al sector, no sin escuchar", ha dicho.

El dirigente 'popular' ha señaldo que él cree en el diálogo, en el equilibrio y en el sentido común, por tanto, "desde las prescripciones sanitarias, que son prioritarias, pero con diálogo, con acuerdo y con escucha con el sector, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar".

No obstante, ha recordado que todavía no le han votado les Corts Valencianes, por lo que ha asegurado que quiere ser respetuoso con los plazos estatutarios. "Creo que es lo mínimo que se me puede exigir", ha concluido.