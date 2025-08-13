Mazón se dirige al puesto de mando del incendio de Teresa de Cofrentes

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se dirigen al puesto de mando avanzado (PMA) del incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia), según ha informado el jefe del Consell en redes sociales a las 20.21 horas.

El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña y a movilizar a un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Tercer Batallón de Bétera (Valencia).

Según la última actualización de medios desplazados a Teresa de Cofrentes, a las 19.45 horas, trabajan en la extinción cinco unidades terrestres y tres helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, ocho autobombas, tres coordinadores forestales, dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos y 11 medios aéreos, detalla el Centro de Coordinación de Emergencias.

Mazón ha mostrado su "profundo agradecimiento" a todos los efectivos implicados en la extinción. Previamente, en otro mensaje en redes, ha afirmado que siguen "muy pendientes" de la evolución del incendio. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se ha desplazado al puesto de mando.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha indicado que siguen "muy pendientes" de la evolución del fuego. Según ha apuntado, la Generalitat ha solicitado la activación de la UME y ya trabajan cien efectivos con seis autobombas y 40 vehículos. "Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de los canales oficiales", ha aconsejado en redes sociales.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha señalado estar "muy atenta" de la evolución de este fuego y ha pedido a la ciudadanía "mucha precaución" y seguir las indicaciones de las autoridades.

OTRO INCENDIO EN ALPUENTE

Por otro lado, este miércoles por la tarde se ha originado un incendio forestal en Alpuente (Valencia) próximo a Pinar de Montesinos, también por la caída de un rayo.

Hasta allí se han movilizado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, un coordinador forestal y voluntarios de Titaguas.