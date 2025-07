Mazón exige al Gobierno que acelere la reconstrucción "independientemente de la polémica con el comisionado"

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que lo que le importa y le interesa es la reconstrucción tras la dana y que se "acelere" este proceso, para lo que ha vuelto a urgir al Gobierno a sumarse a una comisión mixta con el Consell, "independientemente de lo que pase con esta polémica" por la titulación del comisionado estatal para la reconstrucción, José Mª Ángel.

Así lo ha manifestado antes de reunirse con la alcaldesa de Catarroja (Valencia), Lorena Silvent, en el Palau de la Generalitat, a preguntas de los periodistas por la situación de Ángel y su supuesta falsa titulación para acceder a un puesto de funcionario en la década de 1980 en la Diputació de València y por la novena manifestación para exigir su dimisión por la gestión de la dana, celebrada este martes por primera vez en Catarroja, una de las localidades de la 'zona cero'.

"¿Qué queréis que os diga? A mí lo que me interesa es la reconstrucción y que se acelere la reconstrucción. Después de las gravísimas informaciones que parece que están saliendo en los medios de comunicación, no me parece tan grave como que el Gobierno de España no quiera poner en marcha una comisión mixta para ayudar a los valencianos", ha declarado.

Y ha insistido: "A mí lo que me importa es la reconstrucción, la que no está queriendo acelerar el Gobierno de España". Ha lamentado que "llevamos nueve meses esperando una comisión mixta para que el Gobierno acelere la reconstrucción", mientras ha defendido que el Consell está "hablando con los ayuntamientos, con la Diputación, acelerando, pagando más del 50% de las ayudas" y "el Gobierno sigue arrastrando los pies porque no quiere coordinarse y no quiere poner en marcha una comisión mixta".

El jefe del Consell ha reiterado que "de lo que se trata es de que se priorice a los valencianos, independientemente de lo que le pase al señor comisionado de la dana. "Esto es lo verdaderamente importante para mí: ayudar a los valencianos, coordinarse con el gobierno de España".

"Ya no sé de cuántas maneras tenemos que decirlo. Porque todo el esfuerzo que estamos haciendo no viene refrendado por el Gobierno. Esto es lo que quiero yo de un comisionado para la dana y del Gobierno de España: que se preocupe de los valencianos en vez de sus titulaciones, o de sus posibles mentiras, o de sus supuestos delitos. Para mí lo importante es la reconstrucción", ha abundado.

Preguntado por la petición de su partido, el PPCV, de que dimita Ángel por su supuesta falsa titulación, Mazón ha reiterado que, para él, "lo importante como presidente de la Generalitat", lo que le "preocupa" y lo que "prioriza" es la reconstrucción".

"Y el Gobierno no está acelerando la reconstrucción. Yo lo que le pido al comisionado, lo que le pido a la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé), lo que le pido a los ministros, lo que le pido al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), es que de una vez se incorporen a la comisión mixta para acelerar la reconstrucción, porque no lo están haciendo".

"ARRASTRANDO LOS PIES"

El 'president' ha vuelto a señalar que en la catástrofe del volcán de La Palma "tardaron 11 días en poner en marcha una comisión mixta" mientras "aquí llevan nueve meses arrastrando los pies". "Esto es lo que me interesa a mí, independientemente de lo que le pase con esta polémica que estoy viviendo estos días. Esto es lo más importante que tengo que decir", ha zanjado.

Cuestionado por su reunión con la alcaldesa de Catarroja, ha esgrimido que también se reunión con el primer edil de Paiporta (Vicent Císcar, tras la dimisión de Maribel Albalat) y que se enmarca en otros encuentros con alcaldes para "acelerar la reconstrucción" como está haciendo "con la Diputación" y "con las víctimas", ha dicho.