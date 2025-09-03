Mazón exige al Gobierno y a Albares "disculpas públicas" por "renunciar" a la oficialidad del valenciano en Europa

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido al Gobierno de España y particularmente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, una "rectificación inmediata" y una petición de "disculpas públicas" por decir, según señala el jefe del Consell, que "renuncia" a que el valenciano tenga carácter oficial en la Unión Europea.

"El Gobierno de España "acaba de decir claramente que no renuncia al catalán ni al gallego ni al euskera y que, por tanto, sí que renuncia al valenciano".

Así ha reaccionado Carlos Mazón, en declaraciones remitidas a los medios, a una entrevista del titular de Asuntos Exteriores este miércoles en Onda Cero en la que, preguntado sobre si el valenciano también se contempla como lengua oficial para promover su uso en Europa, se ha limitado a decir que el catalán, el euskera y el gallego "son los tres idiomas que el Gobierno ha solicitado" y a los que "no va a renunciar".

Ante ello, el dirigente autonómico ha asegurado que el Consell, "en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa de nuestro Estatut d'Autonomia", exige "una rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Gobierno".

De hecho, ha advertido de que, en caso de no producirse, el Ejecutivo valenciano reclamará "la dimisión o, en su caso, el cese inexorable" del ministro Albares.

Dicho esto, ha recalcado: "No somos una comunidad autónoma de segunda, no pertenecemos a los Països Catalans, no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad. No lo vamos a consentir".

Además, el jefe del Consell ha hecho "un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que defendamos nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra valencianía".