Mazón garantiza que el Consell "está y estará" con el sector cerámico y promete apoyo: "No vamos a mirar para otro lado"

Asegura que Cevisama "técnica y realmente no desaparece", sino que "sigue y evoluciona en un nuevo formato decidido por el sector"

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que el gobierno valenciano "ha estado, está y estará" junto al sector cerámico y la industria del calzado, el textil y el mueble, y ha prometido apoyo y no mirar "para otro lado" ante la situación del mismo. "No es un deseo de futuro, es cómo estamos trabajando ya", ha enfatizado, al tiempo que ha argumentado que la hoja de ruta del Consell pasa por "ayudar y no dedicarnos a intervenir".

Así ha respondido durante la sesión de control de este jueves en Les Corts a la pregunta del síndic de Vox, José Mª Llanos, que ha advertido de que la industria valenciana "se está muriendo por culpa de las políticas del PP y el PSOE". "Después de este monográfico de la crispación para intentar manipular la calle, vamos a hablar de presente y futuro para los valencianos", ha valorado.

"En Bruselas, donde gobierna el bipartidismo, han aprobado directivas que atentan directamente contra la industria española, cargándola impuestos verdes y una excesiva regulación", ha criticado Llanos, que ha lamentado que la industria valenciana "ha perdido peso sensiblemente en los últimos 25 años", algo "grave" y que es "responsabilidad de quienes han ostentado el poder durante ese tiempo, tanto del PP como del PSOE".

Además, ha avisado de la reducción del número de empresas dedicadas al mueble en Valencia, "deslocalizadas muchas de ellas en China", y ha asegurado que "lo mismo ocurre con otras de nuestras industrias históricamente punteras", como la del juguete: "La situación es, cuanto menos, preocupante para toda nuestra industria".

En este contexto, ha subrayado que Cevisama "ha cerrado sus puertas", por lo que "ya no habrá más feria internacional independiente de la cerámica tan relevante en nuestra región y que nos daba tanta proyección internacional". Al respecto, ha reconocido que el jefe del Consell podría decirle "que por el abandono de la izquierda Cevisama iba para abajo" y que por "la incompetencia del gobierno de --Ximo-- Puig hubo empresas que se salieron de una feria en retroceso y que montaban sus ferias independientemente".

"NO CABE LA RESIGNACIÓN"

Sin embargo, ha pedido al 'president' de la Generalitat que no "cabe la resignación" y que "se impulse, se relance y se proyecte nuestra cerámica y toda nuestra industria". "Tenemos grandísimos profesionales y magníficas empresas de nivel internacional al mismo nivel y superior a la cerámica italiana", ha resaltado, por lo que ha argumentado que no le parece "suficiente ni razonable que industrias tan potentes se mezclen con otros sectores".

Al respecto, José Mª Llanos se ha mostrado convencido de que "la relevancia y la repercusión internacional que tiene nuestra zona y nuestra cerámica" hacen al sector "merecedor de una feria propia y no de una compartida con diseño, mueble, iluminación, textil, decoración y artesanía": "Nuestras empresas, nuestros técnicos y nuestros trabajadores tienen la suficiente imaginación, capacidad de innovación, eficiencia y competitividad como para ser capaces de atraer suficiente inversión, negocio atractivo nacional e internacional que justifique su continuidad como oro en paño".

Así, ha resaltado que Feria Valencia y Cevisama son "un escaparate de nuestra región y por eso creemos que debe ser una prioridad conseguir la unidad del clúster de la cerámica" de la Comunitat Valenciana y que debe ser "una prioridad en la que se empeñe la Administración autonómica y la Conselleria de Industria. "Tenemos una gran responsabilidad y una magnífica oportunidad de poner en valor una feria tan importante para la región y que ofrece tantísimos puestos de trabajo", ha señalado.

Por todo ello, el síndic de Vox ha pedido "no poner palos en las ruedas" al sector y ha apostado por "reducir drásticamente los impuestos", por una "mínima burocratización e intervención pública", así como por impulsar "campañas para su expansión y proyección internacional" y "caminar juntos con nuestra industria para atraer negocio y generar la máxima productividad y la mejor competitividad". "En eso está Vox y por el buen camino nos encontrarán", ha añadido.

"CLARO QUE NOS PREOCUPA"

En su contestación, el 'president' de la Generalitat ha señalado respecto a Cevisama que al Consell "claro que nos preocupa y nos atiende" y ha especificado que el cambio de formato de esta feria, que pasará a celebrarse en 2026 en septiembre simultáneamente a Hábitat, Espacio Cocina y Textilhogar, "no es un problema de presupuesto ni de promoción ni de apuesta política de este Consell", sino "una estrategia de sector": "Vamos a estar con él".

Así, ha recalcado que Cevisama "técnicamente y realmente no desaparece, sino que sigue y evoluciona en un nuevo formato decidido por el sector". "Es un nuevo formato decidido por el comité organizador de la feria en el que está presente todo el sector, la patronal, los expositores, las instituciones feriales y también las administraciones. Todos coincidían en que no se podía seguir igual, ha ocurrido con otros certámenes, en su día ha ocurrido con el calzado, es un asunto de estrategia de feria", ha señalado.

El jefe del Consell ha puesto en valor que en este momento "estamos en proceso de transformación", algo que para saberlo "no hay más que hablar con el sector". "Y yo hablo con el sector con todo. Con el que iba a Cevisama y ya no va, con el que iba y sigue yendo, con el que iba y quiere seguir yendo de otra manera estratégicamente distinta, pero estamos nosotros con ello", ha apuntado.

En este punto, ha asegurado que tanto él como Llanos no son "ni socialistas ni comunistas, sino que lo que queremos es ayudar y no dedicarnos a intervenir en lo que el sector pueda entender o no pueda entender". "A pesar de la zozobra de un momento estratégico para Cevisama, pues entiendo que estaremos de acuerdo en atender a lo que el propio sector quiere decir", ha expresado.

Además, Mazón ha hecho hincapié en que "el propio sector está en un momento que tiene que determinar cuál es la futura estrategia y por eso están en un momento transitorio con un nuevo formato que les permita poder relanzar" Cevisama. "El sector sabe que hemos estado, que estamos y que estaremos, pero también el sector sabe quién no ha estado, quién no está y a quién no se le espera", ha sostenido.

En este sentido, ha manifestado no saber "dónde estaban en 2021 y 2022 los señores de la izquierda cuando no se celebró durante dos años" este certamen. "No recuerdo que hubieran hablado con el sector de eso, no sé quién tomó esa decisión. Yo no sé si obedecía a una política industrial del año 21 o el año 22 o ninguna", ha apuntado, para seguidamente criticar que Cevisama en 2019 "tenía 60.000 metros cuadrados y tras la pandemia, cuando más había que reforzarla, apenas alcanzaba los 30.000". "un nuevo éxito del Botànic, como todo el mundo sabe", ha ironizado.

Frente a ello, el 'president' de la Generalitat ha prometido que desde el gobierno valenciano no van a "mirar para otro lado": "Se lo puedo garantizar, porque no lo estamos haciendo. No es un deseo de futuro, es cómo estamos trabajando ya". De hecho, ha valorado que este mismo miércoles recibió al nuevo presidente de Ascer, "y hablamos de esta cuestión", ha indicado.