Mazón no hace cálculos sobre adelanto electoral pero avisa: "Siento y compruebo que estamos preparados para gobernar"

Cree que Puig convocará las elecciones "cuando menos pierda" y le reprocha que no tengan fecha para reunirse

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que no hace cálculos sobre cuándo se puede producir un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, pero ha avisado: "Siento, veo y compruebo que estamos preparados para gobernar".

Así se ha expresado Mazón en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que el partido no está en "modo electoral", sino que pretenden "contar con tiempo suficiente a toda la sociedad" lo que quieren hacer en el Gobierno. "Estamos en modo de gobernar y de ejecutar un programa para la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Para Mazón, "empieza a no haber ninguna duda de que si el Partido Popular vuelve a gobernar la Comunitat Valenciana, van a bajar los impuestos". "Creo que ya no hay ninguna duda de que en la Comunitat Valenciana va a haber más libertad educativa para que los padres decidan la educación de sus hijos. No hay ninguna duda de que la Copa América no se nos habría escapado", ha manifestado.

Así, ha incidido en que se encuentran en un "modo de claridad" sobre lo que quieren para la Comunitat Valenciana, a la que se le están pasando "demasiados trenes" con el "tripartito nacionalista" --en referencia al Gobierno del Botànic--. De hecho, considera que el president, Ximo Puig, convocará elecciones "cuando menos pierda, no cuando saque más beneficio".

Preguntado respecto a la campaña en vallas publicitarias que ha iniciado, Mazón ha indicado que les da "bastante igual" que recuerde a un anuncio electoral, y ha insistido en que su objetivo es "contarle a todo el mundo" que quieren "gobernar para todos".

De hecho, considera que esta acción es "una más" de sus herramientas para dirigirse a los valencianos y decir: "Oye, estamos aquí, tenemos muchas ganas. Estamos hartos de lo que está ocurriendo y queremos un cambio en la Comunitat Valenciana".

Por otra parte, Mazón ha negado sentir preocupación su nivel de conocimiento entre la población fuera de Alicante: "No me preocupa mi nivel de popularidad ni de conocimiento, tanto como que el mundo sepa lo que va a hacer el Partido Popular si gobierna". "Yo no estoy en una clave personal de que todo el mundo me reconozca por la calle o que diga: 'Mira, por ahí va Mazón, qué bien o qué mal me cae'", ha agregado.

También ha señalado que no le molesta la etiqueta de "zaplanista" con que le han calificado otros partidos, pero ha aseverado: "Yo lo que quiero es pensar en el futuro. Yo me llamo Carlos Mazón, y esto es el PP de 2021, y tenemos que abordar nuevos retos", ha indicado.

SIN FECHA PARA REUNIRSE CON PUIG

Por otra parte, Mazón ha reprochado al president de la Generalitat, Ximo Puig, que no se haya reunido con él todavía, en tanto que presidente de la Diputación de Alicante. "Hace mucho tiempo que estoy esperando que se reúna conmigo", ha aseverado.

Así, ha afirmado que sí han coincidido en algunos actos y le ha espetado que está a su disposición para reunirse. No obstante, también le ha afeado: "Me hubiera gustado que me hubiera felicitado al ser elegido presidente del PPCV" --en tanto que Puig también es secretario general de los socialistas--.

En referencia al Consell que preside Puig, Mazón ha considerado que tiene tres problemas: que "no defiende su tierra por encima de los demás", que está "creando un infierno fiscal" y que "no está coordinado". Para Mazón, el Botànic "es un gobierno que se pelea todos los días" en el que es "noticia que el presidente y la vicepresidenta se sienten a hablar".

Precisamente, de la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha destacado el acuerdo que alcanzaron a nivel institucional para ordenar las competencias de la Diputación y la Conselleria de Igualdad, que consiguió "superar las barreras ideológicas".

"Me separa un abismo ideológico de Mónica Oltra. Cada vez que hablo con ella discutimos muchísimo, discrepamos muchísimo y estamos en las antípodas de cómo vemos la Comunitat Valenciana", ha remarcado, aunque ha aseverado: "Me gustaría que el presidente Puig u otros consellers del Partido Socialista hubieran tenido la capacidad de solventar las diferencias ideológicas en pos del entendimiento que sí ha tenido Mónica Oltra".

Preguntado sobre si es más fácil la interlocución con Compromís o con el PSPV, no obstante, ha señalado: "Depende del caso". "Yo creo que generalizar sería injusto", y ha remarcado su "buena interlocución" con consellers como Rosa Pérez Garijo o Arcadi España. De hecho, ha incidido en que el enfrentamiento entre políticos por el partido al que pertenecen "tiene que ver con la política antigua".

Sí ha indicado que le gustaría que la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, "respondiera por fin si va a aliviar a la provincia de Alicante de las competencias impropias que le toca soportar".

También socialista es "lo mejor que tiene el gobierno de la Generalitat", el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que, según asegura Mazón, entiende el modelo turístico de la Comunitat Valenciana "de manera muy parecida" a la suya. Tanto es así, que si el 'popular' llegara al Palau, le plantearía "mantener la política" de Colomer e incluso hacerle "un guiño".