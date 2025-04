Mazón pide "por favor" seguir las recomendaciones de Emergencias ante el apagón

VALENCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido a la ciudadanía que siga las recomendaciones de los servicios de emergencias ante el apagón ocurrido este lunes que ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a establecer la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

De este modo lo ha manifestado el jefe del Consell en una publicación en su perfil de la red social X, a las 15.15 horas de este lunes. "Por favor, sigamos todos las recomendaciones de emergencias. Se activa nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias", ha escrito.

Aunque en un primer momento --a las 14.07 horas-- se había activado la situación 1, el CCE ha elevado el nivel a 2 sobre las 15.00 horas. Además, fuentes de Emergencias han informado a Europa Press de que se ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 15.15 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia).

Emergencias ha recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias "reales" y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para "seguir recibiendo información actualizada".