Mazón (PP) critica el "Monopoly de cargos y sillones" de Oltra, Mas y Bernabé con "poco avance y pocas medidas"

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado "el Monopoly de cargos y sillones" que está llevando a cabo "el tripartito" formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem, ya que, a su parecer, suponen "poco avance y pocas medidas".

Mazón se ha referido así a los nombramientos de Aitana Mas como vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad en sustitución de Mónica Oltra --tras la dimisión de esta por su imputación en la causa del presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada-- y de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana tomando el relevo de Gloria Calero.

El líder de los 'populares' valencianos --que ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios en una reunión con los presidentes del comité de entidades representantes de personas con discapacidad (CERMI)-- ha reprochado que no ha escuchado ninguna medida, programa o proyecto "en ninguno de los cambios que se están produciendo".

Por ello, ha interpretado que "todo esto se hace en clave interna, electoral, de miedo o de autoprotección". "No le encuentro otra explicación", ha insistido.

En este sentido, Mazón ha criticado que "no sabe" cuáles van a ser "las nuevas políticas que va a traer Aitana Mas, no lo ha dicho". "No sabemos si está contenta con el colapso sanitario que hereda de su propio partido, o no lo está", ha hecho hincapié.

DIMISIÓN O CESE

Por otro lado, ha afeado que "ni siquiera sabemos si la propia Mónica Oltra ha dimitido o ha sido cesada". "No tenemos la más remota idea si es que por cobrar el paro ahora uno ya no dimite o ahora es cesado, no lo sabemos", ha agregado.

"Todos estos cambios que están ocurriendo no sabemos si vienen aparejadas medidas concretas, propuestas o alguna línea para mejorar en algo la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

Carlos Mazón ha reprobado que "todo forma parte de este Tetrix o Monopoly de cargos y de sillones en los que tratan de reajustar sus posiciones electorales los partidos de este tripartito que tenemos en la Generalitat Valenciana", que aportan "poco de jugo, poco de concreto, poco de avance y poco de medidas que es de lo que se trata", ha zanjado.