Mazón: "Puig está nervioso y debe aclarar qué pasa con Azud y la supuesta financiación irregular del PSPV"

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha manifestado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, tiene que aclarar "cómo y cuándo se llevaban las finanzas del PSPV en lugar de atacar a los demás con el y tú más". "Un presidente de la Generalitat que no asume su responsabilidad se descalifica a sí mismo", ha aseverado.

Mazón, que ha realizado estas manifestaciones en Requena, ha apuntado que, "con las informaciones que se van conociendo cada día" sobre el caso Azud, Puig "tiene que salir a dar explicaciones y aclarar si sus íntimos colaboraciones están defendiendo, avalando y siendo cómplices de las personas presuntamente implicadas en la financiación irregular del PSPV". "Nos lo tiene que aclarar porque estamos hablando de su número dos hasta hace poco que es quien defiende a esta gente".

"No sabemos por qué Puig no quiere aclarar nada y vuelve al y tú más y si ese es el nivel que quiere trasladar al debate político. Debe explicar qué pasa con Azud, qué pasa con la supuesta financiación irregular de su partido y qué pasa con esas agendas que están siendo publicadas", ha incidido.

"No sabemos por qué no da explicaciones y por qué mantiene a Mónica Oltra tutelando a los menores, esta es una pregunta que no se atreve a contestar", ha añadido.

Carlos Mazón ha agregado que le da "mucha pena escuchar al presidente de la Generalitat nervioso, buscando excusas señalando a otros y eludiendo cualquier tipo de responsabilidad como si todo esto no fuera con él".

Por último, ha apuntado que, ya que Puig hoy estaba en Alicante, "podría haberse referido y hacer caso al Síndic de Greuges, exalcalde de Alicante, que ha abierto una investigación por ocultar las listas de espera en Sanidad y que ha reconocido varias veces que su vicepresidenta, Mónica Oltra, ha entorpecido la investigación con respecto a los abusos de una menor".