Mazón reclama "agilidad y eficacia" para que los fondos europeos para la reconstrucción de la dana lleguen "con rapidez"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la jornada organizada con motivo de la 23 Semana Europea de las Regiones y las Ciudades con la ponencia 'Política de Cohesión y Resiliencia Regional ante los retos globales y climáticos' - GVA

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado la máxima "agilidad y eficacia" para que los fondos europeos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana "lleguen con rapidez a la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado este miércoles el jefe del Consell en la jornada organizada con motivo de la 23 Semana Europea de las Regiones y las Ciudades con la ponencia 'Política de Cohesión y Resiliencia Regional ante los retos globales y climáticos', según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Mazón ha agradecido "el papel fundamental" que ha desempeñado la Unión Europea a través de sus instrumentos de respuesta ante desastres como el Mecanismo de Protección Civil y el Fondo de Solidaridad. Además, ha manifestado la "necesidad" de establecer "mecanismos ágiles, previsibles y menos burocráticos para que estos recursos puedan activarse inmediatamente".

En este sentido, ha hecho referencia a la ayuda de 1.600 millones de euros de la Comisión Europea para la recuperación de la dana, de los cuales 945 millones provendrán del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) y 645 millones de la reprogramación del Mecanismo Restore.

Respecto a los fondos del Mecanismo Restore, el president ha afirmado que "más de la mitad de esta partida procede de cantidades que ya pertenecían a la Comunitat Valenciana". "El Gobierno de España ha reorientado nuestros propios recursos, restándolos de otras inversiones estratégicas que ya teníamos planificadas", ha reprochado.

Además, ha agregado que otra parte de este Mecanismo va dirigida a los ayuntamientos que "se encuentran con la dificultad técnica y de medios para gestionarla como ha sucedido con las obras de alcantarillado".

En la misma línea, el jefe del Consell ha trasladado que casi un año después de la dana del 29 de octubre "solo se ha recibido un anticipo de 100 millones de euros de los Fondos de Solidaridad, de los que a la Comunitat Valenciana le corresponden únicamente 39 millones de euros.

Por ello, ha lamentado la "insuficiente respuesta del Gobierno de España" y ha criticado "la falta de apoyo directo y recursos a coste cero" ante el esfuerzo de la Generalitat, que "ha tenido que asumir con la deuda como única salida", al tiempo que ha añadido que "la Comunitat Valenciana es la región española peor financiada".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha planteado la necesidad de atender la singularidad de cada territorio y fortalecer la capacidad de decisión de las regiones para "el éxito de las políticas europeas, porque la mejor cohesión se consigue si se escucha a quiénes están más cerca del territorio".

"ESTRATEGIAS COHERENTES"

Para Mazón, las instituciones autonómicas y regionales son las que pueden "diseñar estrategias coherentes en torno a proyectos concretos y transformar las grandes directrices europeas en empleo, infraestructuras, innovación y bienestar" para la ciudadanía.

En este sentido, se ha referido a proyectos estratégicos "de gran escala" de la Comunitat Valenciana apoyados por fondos europeos, entre los que ha mencionado la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y la planta de hidrógeno verde de BP en Castelló, "ejemplos de cómo los recursos de la Unión Europea, cuando se gestionan con una visión regional y colaboración público-privada, nos permiten avanzar hacia los grandes objetivos de transformación de Europa en movilidad sostenible y soberanía energética".

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha reiterado la "apuesta" del Consell para favorecer la cohesión europea "potenciando una base industrial sólida propia creando un entorno propicio a la inversión".

Mazón ha puesto en valor alguna de las medidas que está poniendo en marcha el Consell para conseguir este objetivo, entre las que ha citado "una política fiscal atractiva, la creación de un régimen para proyectos empresariales estratégicos o la simplificación administrativa que apoye al tejido productivo".

Asimismo, ha destacado el Plan de Reindustrialización que movilizará más de 10.000 millones de euros en inversión privada con el objetivo de aumentar la participación de la industria en el PIB del 14 al 20 por ciento, además de apostar un modelo común para Europa basado en la competencia justa.

El president ha puesto en valor la labor del Consell en Bruselas para "reivindicar ante la Unión Europea las necesidades de los valencianos para abordar la reconstrucción económica y social de la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha exigido una Política Agraria Común "justa e igualdad de trato para que los sectores productivos de nuestro territorio puedan competir en igualdad de condiciones con otras regiones".