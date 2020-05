Mazón reclama a Puig una "explicación sincera" de la situación de salud en la provincia de Alicante

"O la Generalitat ha actuado con irresponsabilidad o directamente permite que se rían de nosotros", dice el presidente de la Diputación

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha exigido al jefe del Consell, Ximo Puig, una "explicación sincera de la situación real de salud en la provincia" en el tránsito de la fase 0 a la fase 1 del proceso de desescalada por la pandemia de Covid-19.

El máximo responsable de la corporación provincial insiste, en un comunicado, en conocer "de manera urgente cuáles son los datos correctos sobre la asistencia sanitaria, la evolución de los contagios y las capacidades de nuestros centros sanitarios".

"O la Generalitat ha actuado con irresponsabilidad o directamente permite que se rían de nosotros. No cabe otra explicación", ha señalado el presidente de la Diputación.

"Nos merecemos algo más en la provincia de Alicante y en la Comunitat Valenciana que un tuit anoche de Ximo Puig", ha manifestado Carlos Mazón, quien ha puntualizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos dijo que la desescalada sería por provincias y ahora parece ser que no". Ha apuntado que Puig les trasladó que "la Comunitat iba a salir de esta situación a la vez e incluso insinuó que se abrirían las playas".

DISCULPAS

Ante estas "promesas que no se han llevado a cabo", Carlos Mazón insta a Puig a pedir disculpas por las expectativas generadas y advierte al gobierno de la Generalitat que "no son conscientes del daño que se hace a tantos trabajadores, comercios y empresas y a la actividad económica en general y también a la paciencia de la gente cuando se aseguran unas cosas que luego no son así".

"Tras la decisión de ayer del Gobierno y las falsas expectativas generadas por Ximo Puig muchos trabajadores, pymes y autónomos elevarán todavía más sus pérdidas económicas", asevera.

En este sentido, el responsable alicantino se pregunta cuál es el verdadero estado de la sanidad en la provincia y cuál es el informe que se ha mandado a Madrid. "Queremos estar al corriente porque, si no sabemos el estado en el que nos encontramos, no podemos hacer previsiones. Queremos seguir colaborando, pero no podemos hacerlo a ciegas y nos merecemos saber la verdad de manera urgente", ha insistido el presidente", ha concluido.