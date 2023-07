Mazón replica a Baldoví: "A lo mejor otros han sido los pagafantas de Pedro Sánchez"

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado contra el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, por no haber aprovechado la "moqueta madrileña", en alusión a sus últimos años como diputado en el Congreso, para mejorar las inversiones estatales destinadas a la Comunitat Valenciana o la financiación autonómica.

"A lo mejor otros han sido los pagafantas de Pedro Sánchez", ha replicado Mazón a Baldoví, en el debate de investidura, después de que el portavoz de Compromís haya acusado a Vox de ser los "pagafantas" del PPCV en su acuerdo para gobernar la Generalitat.

En su turno de réplica, Mazón ha reconocido que se ha "divertido mucho" con la intervención de Baldoví y ha asegurado que "como monologuista no tendría precio", aunque no cree que sea el tono habitual en un debate de investidura.

Eso sí, tras recordar que ambos se "estrenan" en Les Corts y pedir a Baldoví un voto de confianza, le ha exigido: "No me riña tanto que tan mal no hemos empezado y no me he portado tan mal como usted".

Mazón ha garantizado que estudiará la propuesta de Compromís para cerrar un pacto valenciano por la financiación autonómica. "Me apunto cuando habla de lanzar un mensaje de unidad, unívoco e inequívoco", ha aseverado, recordando que como presidente de la Diputación de Alicante ha logrado "más acuerdos con Compromís que con nadie".

Dicho esto, ha acusado a Baldoví de no haber aprovechado su etapa en el Congreso para lograr avances en esta reforma "desde la moqueta madrileña que parece que tan bien se vive".

"¿QUÉ HA HECHO POR LA COMUNITAT?"

"¿Qué ha hecho usted por la Comunitat Valenciana?", ha lanzado, aludiendo a que estos años se han aprobado "los peores Presupuestos Generales del Estado". Y ha añadido: "Mucha agua no ha traído, ¿verdad?".

También le ha preguntado que "si tanto le molesta la presidenta de Les Corts", Llanos Massó (Vox), "por qué no votó en contra y se abstuvieron" -solo se presentó su candidatura y la de Laura Soler (PSPV)--. "Si al PSOE le vota en contra en la Mesa (de Les Corts) y con Vox se abstiene, creo que tengo serias posibilidades de que me vote a favor", ha ironizado.

En esta línea, Mazón ha recordado a Baldoví que su grupo es el único de los cuatro con representación que no logró subir en votos en las elecciones del 28M, ya que perdieron alrededor de 100.000 y esto a su juicio merece una reflexión, y ha puesto en duda que la gestión de la Conselleria de Educación haya sido positiva con Compromís.

"No voy a entrar en la gestión de los menores tutelados por parte de Compromís, solo voy a decir que tiene una oportunidad estupenda de dirigirse a Maite y decirle: En nombre de todo Compromís, te pido perdón", ha añadido en alusión a la menor tutelada por la que fue condenado por abusos el exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra, investigada por presunto encubrimiento de este caso como consellera de Igualdad.

Al hilo, Mazón ha asegurado que tiene "miedo de saber" qué se va a "encontrar" en los centros de menores de la Comunitat Valenciana, algo que ha ligado con las resoluciones emitidas por el Síndic de Greuges sobre su estado.

BALDOVÍ: "HA ESTADO CHUPADO PACTAR CON LA EXTREMA DERECHA"

En su contrarréplica, Baldoví ha recuperado las palabras de Mazón en sus audios que se filtraron sobre Vox, unas grabaciones del pasado mes de noviembre en el que como presidente de la Diputación se le escucha decir "en el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones".

"Ha estado chupado pactar con la extrema derecha" para formar gobierno y "se ha comido todo el discurso de cabo a rabo", ha dicho el síndic de Compromís.

Y ha seguido: "Se ha tragado la renuncia a luchar contra la violencia machista, se ha tragado toda la homofobia y la transfobia de la extrema derecha", para advertir a Mazón que este "acuerdo infame" con Vox se le puede "atragantar".