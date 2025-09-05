Mazón replica a Illa sobre la relación entre la Comunitat Valenciana y Catalunya: "No vamos a vivir de rodillas"

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido a su homólogo catalán, Salvador Illa, sobre la relación entre la autonomía valenciana y la catalana, después de que Illa se haya preguntado si "de verdad" ambas regiones se pueden permitir "vivir de espaldas". Al respecto, Mazón ha replicado: "Lo que no vamos a vivir es de rodillas".

Así se ha manifestado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en l'Albufera de València, al ser preguntado por las palabras de Illa, quien ha apostado por "superar desconfianzas" entre Catalunya y la Comunitat y restablecer colaboración estable "más allá de los colores políticos". Además, se ha preguntado si "de verdad" ambas regiones se pueden permitir "vivir de espaldas y desconectados" y no establecer "una colaboración estable más allá de nuestros colores políticos".

En este sentido, Mazón ha sostenido que, "desde el punto de vista institucional, político y de nuestro estatuto, de rodillas no vamos a vivir". "No somos subalternos de nadie, vamos a defender nuestro estatuto, nuestra personalidad y nuestro idioma valenciano en todo momento", ha espetado.

Asimismo, el jefe del Consell ha subrayado que "el eje Illa-Puigdemont, de reciente creación no es bueno para la Comunitat Valenciana". A renglón seguido, ha acusado a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno de España de "vivir de rodillas ante el independentismo que tanto se ríe y se burla de nosotros". "Desde luego, nosotros en la Generalitat Valenciana y en la Comunitat Valenciana no lo vamos a consentir", ha aseverado.

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo valenciano ha criticado el reparto de la quita de la deuda, con la que, a su juicio, Catalunya busca "quedarse en la mejor parte y ningunearnos a los demás".

También ha denunciado que la autonomía catalana quiere "repartir la tensión inmigratoria con los menores, para ellos no tener ninguna tensión" y así "perjudicar" a las autonomías que están "colapsadas"; y ha agregado que Catalunya "sigue pagando con dinero público ayudas para que las banderas esteladas o las campañas por los Països Catalans sigan ondeando por la Comunitat Valenciana".

No obstante, ha puntualizado que ese mundo, que ha calificado de "virtual en lo institucional y en lo político", contrasta con la realidad empresarial que "tiene una normalidad de relación comercial entre Catalunya y la Comunitat Valenciana".