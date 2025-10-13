Mazón responderá en Les Corts a preguntas sobre su gestión de la dana y el estado de la reconstrucción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de controL - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se enfrentará este jueves en la sesión de control en Les Corts a preguntas sobre la situación de la Comunitat Valenciana, su gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre y el estado actual del proceso de reconstrucción.

Entre los grupos de la oposición, el síndic del PSPV, José Muñoz, preguntará al también líder del PPCV "cómo valora la situación económica, política y social de la Comunitat Valenciana".

Joan Baldoví (Compromís) cuestionará a Mazón "por qué se aferra al cargo y no dimite todavía, casi un año después de su negligente gestión durante y después de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó la muerte de 229 personas".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, interpelará al jefe del Consell por "en qué punto se encuentra la reconstrucción y qué avances se prevén a corto plazo a casi un año de la tragedia de la riada".