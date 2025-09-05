Mazón se reúne con el presidente de la Asociación de Vecinos Sociopolis Faitanar La Torre

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, (i) se reúne con el presidente de la Asociación de Vecinos Sociopolis Faitanar La Torre, Jorge Jaume Guillot. - GVA

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido con el presidente de la Asociación de Vecinos Sociopolis Faitanar La Torre, Jorge Jaime Guillot.

El encuentro, informa la administración autonómica en un comunicado, se produce "en el marco de los encuentros que el jefe del Consell está manteniendo con diferentes asociaciones y colectivos de familiares de víctimas y personas afectadas por las riadas" del pasado 29 de octubre de 2024.

Durante la reunión, añaden desde Presidencia de la Generalitat, se han abordado "las necesidades de la agrupación de vecinos y las nuevas ayudas puestas en marcha por el Consell, así como la prevención y la formación ante riesgos climatológicos, entre otros aspectos".