Mazón, tras el rifirrafe de Ayuso e Illa por la financiación: "Las peleas provocadas por el separatismo no me incumben"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que "las peleas provocadas por el separatismo catalán" no le "incumben" tras el cruce de reproches entre los presidentes de Madrid y Catalunya, Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa, a cuenta del acuerdo de financiación singular entre el Gobierno y la Generalitat catalana y de las acusaciones de 'dumping' fiscal.

"Las peleas provocadas por el separatismo catalán no me incumben, ni me van a incumbir, ni me van a afectar", ha zanjado al ser preguntado por este rifirrafe que protagonizaron este domingo Illa y Ayuso. El socialista catalán acusó a la Comunidad de Madrid de propugnar un modelo insolidario de acumulación de recursos, tras lo que la 'popular' madrileña respondió que Madrid "aporta el 70% de la caja común" y le acusó de "freír a los catalanes" con impuestos.

En este contexto, a preguntas de los periodistas en el Hospital General de Elche, el también líder del PPCV ha asegurado que no tiene "nada que decir" al respecto porque, según él, "aquí todo el mundo ya sabe que hay algunos que quieren comer aparte, que hay algunos que buscan la singularidad para tener un privilegio injusto".

"Esto lo sabemos desde hace tiempo. Aquellos que creen que la Comunidad Valenciana les pertenece y que tenemos que estar arrodillados porque formamos parte de los 'països catalans' no se van a salir con la suya", ha recalcado.

Y ha enfatizado: "Desde luego, conmigo aquí de presidente de la Generalitat, eso no va a ocurrir". Además, ha vuelto a exigir que "si hay algún tipo de singularidad que necesita la financiación de las comunidades autónomas, es la valenciana".

"Somos los peor tratados. Nosotros no necesitaríamos una singularidad para salirnos de España, ni para tener privilegios frente al resto de España. Nosotros merecemos una singularidad para converger con el resto de España, para estar con todos los españoles, porque estamos muy por debajo de la media", ha abundado.