Mazón, tras ser investido Pérez Llorca: "Es una responsabilidad muy importante y tenemos que apoyarle todos"

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se da la mano con el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tras la investidura - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado, tras ser investido Juanfran Pérez Llorca como nuevo jefe del Consell, que esta es "una responsabilidad muy importante", por lo que "tenemos que apoyarle todos por el futuro de nuestra tierra". Además, ha brindado su apoyo al que será su sucesor en "la medida" de sus "posibilidades", con "la tranquilidad y la convicción que merece esta nueva etapa".

"Hoy es el día del 'president' de la Generalitat. Hasta ahí llego. Es una responsabilidad muy importante y tenemos que apoyarle todos por el futuro de nuestra tierra, eso está por encima de todo", ha asegurado Mazón en declaraciones a los medios al abandonar el hemiciclo tras la votación.

En este sentido, ha asegurado que él apoyará a Pérez Llorca "en la medida de mis posibilidades", con "la tranquilidad y la convicción que merece esta nueva etapa". "Es el día del 'president' de la Generalitat y yo no voy a ser quien lo interrumpa", ha añadido.

Además, preguntado sobre si cree que Pérez Llorca va a ser un buen jefe del Consell, ha declarado: "Extraordinario". Y cuestionado sobre si va a dejar su acta de diputado, no ha contestado.

Mazón ha llegado a Les Corts al final de la jornada. En primer lugar, ha compartido unos minutos junto a diputados de su formación en las dependencias del PP en la primera planta, junto al hemiciclo, entre los que estaban presentes, además de Pérez Llorca, el presidente de la Diputació de València y líder provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, la portavoz adjunta Laura Chulià o el senador Gerardo Camps, además de altos cargos de Presidencia de la Generalitat y consellers como Susana Camarero o Miguel Barrachina.

En un momento determinado se han escuchado algunos aplausos. Posteriormente, ha accedido al hemiciclo un minuto antes de la votación en la que Juanfran Pérez Llorca ha sido investido este jueves 'president' de la Generalitat con 53 votos a favor: los 40 del PP y los 13 de Vox. Tras la votación, Mazón se ha levantado de su escaño y ha dado la mano a Llorca, entre los aplausos de los diputados del PP y Vox.

Seguidamente, este último ha saludado a la vicepresidenta primera del Consell en funciones, Susana Camarero, al vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, al síndic del PP, Nando Pastor, a la portavoz adjunta Laura Chulià y a la alcaldesa de València y diputada 'popular', María José Catalá, entre otros.