Mazón: "Si Feijóo no es presidente será un drama para la Comunitat Valenciana porque, como mínimo, todo seguirá igual"

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es investido presidente del Gobierno será "un drama para la Comunitat Valenciana porque, como mínimo, todo seguirá igual".

En una entrevista en COPE Alicante recogida por Europa Press, el también líder del PPCV ha valorado así el proceso de investidura al que se enfrenta Feijóo como candidato designado por el rey Felipe VI.

Mazón ha advertido que si Feijóo no llega a la Moncloa, se prorrogarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "condenaron a Alicante al puesto 52 de 52" de inversión entre todas las provincias, "por segundo año consecutivo" cuando "no había ocurrido jamás", y a "Valencia y Castellón por debajo de la media".

Además, ha denunciado que se prorrogarían las cuentas estatales "con el apoyo de Compromís, Esquerra Republicana y todos estos señores que quieren tanto a la Comunitat Valenciana y la quieren anexionar".

Al margen de los PGE, ha augurado que "seguirá el drama de la falta de agua, de la falta de financiación, de la falta de impulso a la finalización del Corredor Mediterráneo" y "seguirán llevando la Copa América a Barcelona y la ampliación del Puerto de Valencia seguirá durmiendo el sueño de los justos".

"Nos interesa un presidente comprometido con la Comunitat Valenciana, no alguien que no la ha defendido (...) No tengo la mejor duda: si alguien puede conseguirlo es alguien que sabe de esto", ha declarado, garantizando que Feijóo cuenta con su "confianza" y tiene "la absoluta determinación" y "el sentido claro de cuáles son los márgenes".

"NI A MEDIA AMNISTÍA NI A TRES CUARTOS DE REFERÉNDUM"

Al hilo, Mazón ha asegurado que el jefe de los 'populares' "no se considera a media amnistía o a tres cuartos de referéndum de poder ocupar un sillón para lucirse personalmente", en alusión a las peticiones de partidos independentistas catalanes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Esto me deja muy tranquilo", ha añadido.

Ahora bien, ha remarcado que "la matemática del Congreso es probablemente de las más complicadas" y que no posee una "bola de cristal" para elucubrar qué pasará en el debate de investidura dentro de un mes.