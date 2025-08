Mazón, sobre si se presentará a otra legislatura: "Yo me presento a la reconstrucción cada día, no tengo otro objetivo"

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido este lunes, al ser preguntado por si se presentará a otra legislatura, que él se presenta a la reconstrucción tras la dana "cada día". "Ese es mi objetivo, no tengo otro: el de la reconstrucción, que a pesar del Gobierno está funcionando. El de la reconstrucción, que si el Gobierno quisiera podríamos acelerar. El de la reconstrucción, a pesar de que el Gobierno no ha puesto en marcha la comisión mixta que tanto necesitamos para acelerar la reconstrucción", ha reiterado.

"El impulso de la Comunidad Valenciana, las políticas de salud mental, la creación de empleo, la llegada de inversiones, las rebajas de impuestos. Yo estoy en esto y no estoy en otra cosa, y los demás cantares para los que cantan desafinados", ha zanjado a preguntas de los periodistas en una visita al Hospital General de Elche (Alicante).

Al también líder del PPCV se le ha cuestionado por una información de El País que dice que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no forzará un relevo rápido de Mazón salvo que se adelanten las elecciones generales.

"No he visto ninguna noticia, he visto una quiniela más", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que se ha llegado a vaticinar "que no llegaría a Navidad, que no llegaría a Fallas, con total seguridad que no llegaría a las Hogueras de Alicante, también que no tendría presupuestos y luego que no llegaría a agosto". "En fin, yo creo que no soy yo el que se lo tiene que hacer mirar", ha dicho.