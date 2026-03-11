Medicina Nuclear del Clínico de València incorpora un nuevo tratamiento dirigido al cáncer de próstata avanzada

Equipo del Clínico - HOSPITAL CLÍNICO

El servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de València, en colaboración con los equipos de Oncología y Urología, dentro del comité multidisplinar, ha llevado a cabo su primer tratamiento con una nueva opción terapéutica destinada a pacientes con cáncer de próstata en fases avanzadas, según ha informado el centro sanitario en un comunicado.

"Se trata de una terapia desarrollada para actuar exclusivamente sobre las células del cáncer de próstata que expresan la proteína PSMA (presente en la mayoría de tumores prostáticos avanzados). Esta estrategia, llamada teragnosis (combinación de un acto diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo) permite tratar de forma más selectiva las células cancerosas y reducir el daño en tejido sano" tal y como ha explicado la médico adjunto del servicio de Medicina Nuclear, María Carmen Redal.

El tratamiento combina una molécula que se une de manera específica al PSMA con un isotopo radiactivo, capaz de liberar radiación directamente en el tumor. Tras su administración, el compuesto se fija a las células tumorales y libera radiación de forma localizada, lo que permite destruir las células cancerosas de manera más precisa y con menor afectación de los tejidos sanos circundantes.

"Esta opción terapéutica está indicada para pacientes cuya enfermedad ha progresado pese a haber recibido otros tratamientos sistémicos. La evidencia clínica disponible demuestra que puede contribuir a retrasar la progresión del cáncer y prolongar la supervivencia, impactando de forma positiva en la calidad de vida del paciente", tal y como ha explicado la facultativa.

Se trata de una terapia "innovadora" basada en medicina nuclear y medicina de precisión. "Este avance permitirá ofrecer a los pacientes opciones personalizadas y más eficaces, alineadas con las nuevas tendencias terapéuticas que ya están implantándose en otros centros" ha explicado.

El tratamiento se administra de forma intravenosa en el servicio de Medicina Nuclear aproximadamente cada seis semanas hasta un total máximo de seis dosis. Se utiliza en adultos con cáncer de próstata resistente a la castración progresivo que se ha diseminado a otras partes del organismo (metastásico) y que ya ha sido tratado con otros tratamientos contra el cáncer.

El cáncer de próstata resistente a la castración es un cáncer de próstata (glándula del sistema reproductor masculino) que no responde al tratamiento para reducir las hormonas masculinas. Se usa si las células de cáncer de próstata tienen una proteína en su superficie llamada antígeno prostático específico de membrana (PSMA).