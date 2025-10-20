Medio Ambiente ofreció agentes a Emergencias por registro interno de la Generalitat a las 12.19 del 29O

Archivo - Dos Agentes Forestales y un Agente Medioambiental participan en la búsqueda de víctimas en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat, Luis Gomis, ha trasladado a la jueza que investiga la gestión de la dana que ofreció agentes medioambientales a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), mediante un registro departamental interno de la administración autonómica, a las 12.19 horas del pasado 29 de octubre, día de la catástrofe que provocó 229 fallecidos, "quedando constancia de que fue recibido por Emergencias a las 12.25 horas", seis minutos después.

Así consta en un escrito remitido a la causa el pasado viernes que la magistrada ha dado por cumplimentado a través de una providencia emitida este lunes. La jueza reclamó a la Conselleria de Medio Ambiente que acredite el modo o medio de comunicación que se utilizó el 29 de octubre para ofrecer a Emergencias agentes medioambientales para el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistema de regulación y zonas inundables, ofrecimiento del que ya constaba una comunicación interna suscrita por el director general de Medio Natural.

La petición de la jueza, realizada el pasado 8 de octubre, partió de la declaración como testigo de una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que afirmó a la magistrada que la Conselleria de Medio Ambiente denegó el 28 de octubre, día anterior a la dana, agentes medioambientales para vigilancia de barrancos. La testigo indicó, según fuentes conocedoras, que se solicitó colaboración el día 28 para disponer de agentes medioambientales "por precaución" ante la previsión meteorológica, aunque no se trató de una petición que se cursara formalmente, y que se les denegó. Al día siguiente recurrieron a los bomberos forestales.

En su escrito, el director general de Medio Natural aporta a la jueza la comunicación interna --firmada por él el 29O-- dirigida al director de la AVSRE de ofrecimiento de los agentes medioambientales. Fue remitida a través del denominado registro departamental, que es el medio oficial de comunicación telemática entre órganos y unidades de la Generalitat.

En concreto, esta comunicación se remitió desde el servicio de Coordinación de Usos Comunes al Medio Natural y Animal (adscrito a la dirección general de Medio Natural y Animal) a las 12.19 horas del día 29 de octubre de 2024, "quedando constancia de que fue recibido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a las 12.25 horas del día 29 de octubre de 2024".

En el escrito remitido a la jueza se adjunta una copia de la comunicación interna, otra copia del libro del registro departamental de salida y un justificante de aceptación, "quedando a su entera disposición para lo que considere pertinente".

En la comunicación al director de la AVSRE, el responsable de Medio Natural indicaba que los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat y tienen encomendada, junto con otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables. Explicaba así que se había emitido una instrucción desde esta dirección general a los jefes de servicio de Medio Ambiente para señalarles que estas funciones se realizarán a instancias y de forma coordinada con el 112.

"Es por ello que quedamos a su disposición a través de la Subdirección General de Protección Animal, Agentes Medioambientales y Coordinación para la colaboración en la intervención en el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat", concluía el director general de Medio Natural en su comunicación al responsable de la AVSRE.

REQUERIMIENTO A ARGÜESO

Por otro lado, en la misma providencia emitida este lunes, la magistrada pide a la defensa del exsecretario autonómico Emilio Argüeso --investigado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas-- que concrete la parte de un auto de la que pretendía una aclaración, en la que según esta representación se atribuía a "los Letrados" la autoría de los comentarios incluidos en el apartado de comentarios de un medio digital cuyos artículos fueron aportados como prueba al procedimiento.