La Mediterránea Fashion Week regresa a València en su edición "más internacional"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Mediterránea Fashion Week regresa a València --del 25 al 27 de septiembre en el Palacio de la Exposición-- con una agenda que "subraya su carácter internacional" y una "apuesta por la moda como diálogo entre culturas", destaca la organiación en un comunicado.

El calendario de desfiles incluye firmas nacionales como Devota&Lomba, Madame Sibarita, Maison Mesa, valencianas como Leticia Valera o Miguel Llopis, además de firmas internacionales como Duly Romero, Ramelle, Souraya Sahraoui, Anthias y Leffers.

Siguiendo su filosofía de presentar moda en enclaves emblemáticos de alto valor artístico y cultural, la cuarta MFW establece su espacio oficial en el Palacio de la Exposición de Valencia. Moda de autor, talento nacional e internacional y una puesta en escena única en enclaves históricos: fusión de moda, arte y patrimonio cultural.

Esta cita, y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Fundació Visit Valencia, Invest in València, IVACE+ y Feria Valencia, "quiere dar un paso más allá en su proyección internacional y valorización del patrimonio valenciano con la celebración de sus desfiles en un enclave icónico de València".

La inauguración correrá a cargo de la firma tunecina Souraya Sahraoui, seguida de la icónica Devota&Lomba, uno de los grandes referentes de la moda española de autor. Desde Colombia, el diseñador Marco M. Emiliani presentará su firma Anthias, mientras que la firma española Madame Sibarita, desplegará la esencia espiritual de inspiración oriental. La jornada se cerrará con la elegancia consciente de Leffers, desde Rusia.

El sábado, abrirá la jornada la sofisticación arquitectónica de la firma rumana Ramelle, que traerá a València el eco de sus colecciones vistas en Milán y París. A continuación, creatividad española de la mano de Maison Mesa, todo un icono de la moda contemporánea. La diseñadora valenciana Leticia Valera, presentará su moda con alma como herramienta de transformación social que empodera a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Desde Honduras regresa Duly Romero, con una propuesta de costura artesanal que emociona y conecta con la esencia femenina, antes de ceder el testigo al cierre de la edición con la alta costura del valenciano Miguel Llopis, que pondrá el broche final al certamen.

La agenda de actividades también contempla la fiesta oficial que se celebrará la noche del viernes 26 de septiembre en Atenea Sky, además de diferentes charlas y mesas redondas, que con el lema 'Las voces de la moda', profundizará en aspectos como: 'la moda antes, después y más allá de la pasarela' o 'Cómo contar (y vender) moda hoy', en una reflexión sobre los perfiles que la hacen posible, comunicación y mercado.

La cuarta MFW refuerza este año su compromiso con la proyección internacional de la moda gracias al apoyo de partners estratégicos como Hyundai, Mas Events, Love Epil, Cuchillas Industriales Rodrigo y Eurogroup Belcaire.

El certamen cuenta además con el respaldo institucional de Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Fundació Visit Valencia, Invest in València, IVACE+ y Feria Valencia, además del apoyo de entidades como la Escuela de Arte y Superior de Diseño Barreira, la Escuela Internacional de Protocolo (EIP), la Escuela de Maquillaje y Estética Tevian, consolidando la pasarela como un evento de referencia en el calendario cultural y turístico de la ciudad.

La lista de colaboradores se completa con la participación de À Punt, Turia, Atenea Sky, SH Valencia Palace, Nautalia Viajes, Abasedebé, Azul Limón, Fama, Susana Segovia Color, David Esteve y Velarte, quienes contribuyen a hacer de esta cita un encuentro único.