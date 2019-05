El Medusa 2019 instalará un nuevo escenario en forma de catedral para los 'fieles' del remember

Publicado 16/05/2019 14:10:37 CET

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Medusa Festival ofrecerá en su sexta edición, que se celebrará en la Playa de Cullera (Valencia) del 7 al 12 de agosto, el nuevo escenario 'Symphony', un tributo a la música 'remember'.

El espacio, ideado por un artista fallero, estará presidido por un decorado con forma de catedral y acogerá a los dj más representativos de las décadas de los 90 y los 2000.

Una de las novedades de la sexta edición de Medusa Festival es que contará con un total de cinco escenarios. Este año, Symphony será un tributo, en forma de decorado, a la música 'remember' que despertó tanto éxito hace ya hace dos décadas, ha avanzado la organización en un comunicado.

'Symphony' se extenderá por una treintena de metros y se alargará hasta alcanzar los dieciséis de alto. El despliegue técnico será "considerable", ya que albergará un centenar de cabezas móviles así como una decena de pantallas led, además de efectos pirotécnicos y lásers.

La escenografía de este quinto espacio recreará una catedral de grandes dimensiones por las que se dará paso a artistas de la talla de los grupos belgas Lasgo e Ian Van Dhal, quienes cantarán en directo sus éxitos 'Something' o 'Castles in the sky'. Junto a ellos, el italiano Ken Lazlo interpretará temas como 'Whatever Love' o 'When I Fall in love'.

Además, el público podrá disfrutar de otras actuaciones en solitario como las de los reconocidos dj's Miguel Serna, Dj Marta, Dj Neil, entre otros. También las principales marcas del remember desfilarán durante todo el fin de semana. El viernes será el turno de Remember Manía, Rockola se hará esperar hasta el sábado y, finalmente, el espacio se cerrará con el ambiente de la mítica Puzzle.

OPENING "SIN PRECEDENTES"

Previamente, el próximo 15 de junio, el Medusa Beach Club reabrirá sus puertas en una jornada de 'opening' "sin precedentes". Ofrecerá un sonido mejorado gracias a la instalación de dispositivos de última generación, un escenario renovado, la creación de una nueva zona VIP junto a la piscina, así como un incremento de la vegetación por todo el espacio.

El invitado especial será el artista italiano Gianluca Vacchi, un personaje que cautiva las redes por su movimientos y alegría en cada baile que protagoniza. Santi Bertomeu, J.Beren y Jose Ripoll serán quienes completen la lista de dj's asistentes.

Medusa Beach Club acumulará una serie de encuentros, en la segunda quincena del próximo mes, que marcará el gran comienzo de esta temporada. Inaugurará Gianluca Vacchi para continuar la noche de San Juan con el esperado Oliver Heldens hasta cerrar junio con la fiesta Puzzle.

Retomando, el estreno del beach club, este ha superado, con creces, las cifras de venta respecto al pasado año. En las primera semana de compra más del 50% de las entradas ya se habían adquirido. Asimismo, las reservas en la zona VIP rozan casi el cartel de completo.