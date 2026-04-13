Medusa amplía cartel con Andrés Campo y 20 dj más

Andrés Campo - REMITIDA FESTIVAL MEDUSA

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrónica Medusa, que se celebrará los días 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto en la Playa de Cullera (Valencia), suma nuevos nombres, entre los que destaca Andrés Campo, "uno de los DJs más calientes de la escena clubbing actual", anuncia la organización en un comunicado.

A cuatro meses del evento, el certamen ha superado la barrera de los 35.000 abonos vendidos para este verano, cifra supone el 70% de la taquilla.

El festival valenciano vende a través de Internet entre 100 y 200 abonos diarios y algunos servicios, como los bungalows para 4 personas de la Zona Motel --la novedad más comentada de la pasada edición--, ya están agotados. En cambio, si quedan plazas para acampar en la zona de descanso y también en el Área Camper, la favorita de los festivaleros nómadas, con espacio para acoger a 100 furgonetas y autocaravanas.

En vista "del buen ritmo de ventas", Medusa ha agregado más horas de baile y más artistas a sus 8 escenarios simultáneos, en los que la música suena diariamente desde las 17:00 de la tarde a las 6:00 de la mañana.

Desde principios de febrero la programación ya estaba casi cerrada, pero los organizadores han decidido ampliarla con una veintena de artistas adicionales. Así, el cartel suma un total de 150 disc jockeys e iguala su marca de 2025 como el mayor festival dance celebrado en España. Entre los nuevos nombres, destaca de forma singular Andrés Campo, uno de los DJs más calientes de la escena clubbing actual. El artista aragonés, recientemente premiado como Mejor Productor de España en los Vicious Music Awards, ha brillado con su gira Alma Bakala, un recorrido en el tiempo y los estilos de la electrónica has- ta sus primeros pasos como disc jockey residente de las discotecas Coliseum (Zaragoza) y Florida 135 (Huesca).

Otros artistas de peso en esta ampliación son HALO (la formación integrada por Matisse & Sadko, Third Party y DubVision), Yasmin K, Luxi Villar, Rello, Chelina Manuhutu, Relajadita, DYEN, Mandy y JP Candela.

Marsal Ventura, el creador de la fiesta Techno Flamenco, también forma parte de la lista de novedades. El innovador DJ catalán ha roto fronteras con un espectáculo que mezcla electrónica con cantaores, guitarristas y bailaoras. Viene de triunfar en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia o Mallorca con un 100% por can- ciones en español. En Medusa hará un takeover exclusivo, con un escenario dedicado a su show.

Estos nombres se suman a las estrellas ya anunciadas: Tiësto, Dimitri Vegas, Steve Aoki, Carl Cox, Timmy Trumpet, Marco Carola, Sara Landry, Adam Beyer, Holy Priest, Miss Monique, Hugel, Alok, Wade o Fatima Hajji, entre otras, recuerdan los responsables de la cita, que agregan que ahora el cartel de la XII edición de Medusa puede darse por cerrado.