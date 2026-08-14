Medusa Festival desvela su escenario principal, de 27 metros e inspirado en un templo hinduista de Camboya - MEDUSA FESTIVAL

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medusa Festival, que se celebra este fin de semana en la playa de Cullera (Valencia), desvela este viernes por la tarde su escenario principal, de 27 metros de alto, 105 metros de ancho y 120 toneladas de peso, inspirado en un templo hinduista situado en el corazón de la selva de Camboya.

Se trata de una "colosal" estructura frente a la que llegarán a bailar más de 35.000 personas en las sesiones estrella de la cita, con las actuaciones de Wade, Miss Monique, HALO y Dimitri Vegas (viernes); Aarón Sevilla, James Hype, Alok y Steve Aoki (sábado), y Tiësto, Oliver Heldens y Timmy Trumpet (domingo). Habrá drones, luces y fuegos artificiales viernes, sábado y domingo a las 23 horas.

El escenario principal, que se revelará a las 17 horas de este viernes con la apertura de puertas del recinto, recuerda al templo de Angkor Vat (Camboya), "la mayor estructura religiosa construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo". Desde 1992 está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La temática de la duodécima de Medusa es 'Apsaras', "un viaje imaginario al universo de las mitologías hindú y budista" que es fruto de 12 meses de "inmersión total" en el universo espiritual del sureste asiático. El equipo creativo ha evitado alusiones o representaciones de divinidades o figuras sagradas para no "ofender los sentimientos religiosos", explican los organizadores del macrofestival.

La fantasía 'Apsaras' mezcla elementos visuales y narrativos de las tradiciones hindú y budista, dos confesiones en las que están presentes las apsaras: ninfas celestiales y acuáticas de gran belleza y habilidad para la danza.

Integrantes del equipo de Medusa viajaron a Tailandia en septiembre de 2025 y completaron la ruta de los templos budistas del norte del país, en las ciudades de Chiang Mai y Chiang Rai. La visita a santuarios emblemáticos como el Templo Blanco o el Templo Azul sirvió para recabar ideas y dibujar los primeros bocetos.

Tras la apertura de la zona de descanso y la 'preparty' de este pasado jueves, este viernes comienza la programación central de Medusa. El macroevento electrónico espera recibir a 180.000 personas en Cullera hasta el domingo.