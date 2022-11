Los mejores cortos de animación de estudiantes y profesionales emergentes llegan a La Filmoteca

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de València, proyecta este sábado 5 y domingo 6, a las 18 horas, una selección de diez cortometrajes para todos los públicos que han participado en la décima edición del festival internacional de animación Prime the Animation!, realizada del 18 al 22 de octubre. Las dos proyecciones se enmarcan dentro del ciclo mensual 'Menuda Filmo' dedicado al público infantil.

Organizado por el máster de Animación de la Universidad Politécnica de València (UPV), Prime the Animation! reúne trabajos de estudiantes de las mejores escuelas de animación y profesionales emergentes del sector de la animación de todo el mundo.

En la selección realizada por los organizadores del festival figuran diez cortometrajes de diferentes géneros y temáticas procedentes de Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Irlanda, España y Croacia, detalla Cultura de la Generalitat.

La selección está compuesta por 'Little Things' (Francia) de Camille Burles, Andréea Ciora, Lou Fraleu, Manon Lambert, Clara Mesplé y Chloé Viala; 'Stinky in the Dark Forest' (Croacia) de Suncana Brkulj; 'Sweet Revenge' (Alemania) de Michael Dopfer, Thomas Forstner y Gabriela Treffs; 'Graziano e la giraffa' (Italia) de Fabio Orlando y Tommaso Zerbi; 'Small Hours' (Irlanda) de Marta Sniezek y Christian Spurling, y 'Coming Home' (Reino Unido) de Katie Dingman.

También se proyectan dos cortos procedentes de Norteamérica: 'The Leaf' (Canadá) de Leonardo Queiroz de Sá y 'Bliss' (Estados Unidos) de Jane Liu y Jesseter Wang, junto a dos españoles: 'Gurrú' de Marcos Llorens Cuevas y Lázaro Malalana Pérez-Juana, y 'Gaia' de Marta Pérez Chirinos e Icíar Leal Martínez.

La entrada a las proyecciones de 'Menuda Filmo' es gratuita para menores de 14 años, con un máximo de seis entradas por persona. Se pueden adquirir de manera anticipada o el mismo día de la sesión, en taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla cerrará cinco minutos antes.