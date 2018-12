Las "mejores manos" de la ilustración valenciana plasman con optimismo la Declaración de Derechos Humanos

Publicado 27/11/2018 14:55:51 CET

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las "mejores manos" de la ilustración y diseño valencianos han plasmado los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para conmemorar, en el Centre Cultural La Nau de València, el 70 aniversario de su firma. Artistas como Paco Roca, Lina Vila, Mariscal, Daniel Nebot, Mar Hernández (Malota) o Cristina Durán interpretan cada derecho para "mirar al futuro con optimismo" y celebrar un documento que apunta hacia "ese idílico lugar en que nos gustaría vivir".

Así lo han explicado este martes, en rueda de prensa, el vicerrector de Cultura y Deporte de la Universitat de València (UV), Antonio Ariño; la presidenta de Amnistía Internacional en la Comunitat, Chelo Vives; el comisario de la muestra, Boke Bazán, y los artistas Paco Roca y Lina Vila.

La exposición, bajo el título 'Creadores valencianos por los derechos humanos. 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos', es una iniciativa de la UV y Amnistía Internacional, con la que esta organización además conmemora sus cuatro décadas de andadura en España. Reúne imágenes de 30 autores, una por cada artículo, y puede visitarse en La Nau desde este martes hasta el próximo 24 de febrero.

Boke Bazán, que al inicio de su intervención ha desenrollado un alambre de espinas y lo ha colocado a modo de jarrón para depositar en él dos rosas amarillas, ha detallado que se trata de una muestra "paritaria" y "complemtanete equilibrada", con el mismo número de autoras y autores.

Además, ha destacado que "reúne distintas generaciones" de artistas, con nombres "consolidados y premios nacionales" que se unen a firmas "mucho más emergentes" como la de Pau Sanz i Vila, que "a pesar de su juventud funcionan a nivel nacional". Del mismo modo, en la muestra "la variedad de recursos artísticos es grandísima", puesto que no solo abarca lo digital, sino también la fotografía, la pintura y el "gesto manual".

Hay autores de "mucha tradición en el tema social desde el cómic", otros "mucho más conceptuales" como Yinsen y "pesos pesados como Sento Llobell", junto a al "color y explosión de optimismo de Lina Vila". En definitiva, artistas procedentes de las tres provincias unidos para celebrar los derechos humanos, con un planteamiento "no de mostrar cuándo se vulneran, sino de lo que aporta la propia Declaración Universal en sí", ha remarcado Bazán.

LA "BIBLIA" DE LOS LAICOS

El artista Paco Roca ha manifestado que aceptó el encargo de La Nau y Amnistía Internacional "porque las cosas con Boke Bazán siempre está bien organizadas" y por rendir homenaje al texto en su 70 aniversario. "Para gente como yo, laica, la Declaración Universal de Derechos Humanos es nuestra Biblia, representa cómo querríamos que fuera el mundo", ha asegurado.

Por tanto, a su juicio, se trata de un "ideal de vida más que una palabra escrita". En este sentido, cree que "lo define mejor la imagen", en representación de "ese idílico lugar en que nos gustaría vivir. En su caso, ha plasmado el artículo 21, referente a que "todos los ciudadanos forman parte del gobierno por medio del voto", ha explicado.

Por su parte, Lina Vila ha sido la encargada de reflejar el artículo primero, que "representa el inicio de que todos somos iguales". Se ha servido de "la flor de la igualdad humana", "rodeada de todas las etnias", que insta a que "todos nos comportemos con fraternidad".

"Me encanta hacer diseño social", ha indicado, antes de opinar que es una "responsabilidad y obligación de los ilustradores". "Tenemos que mirar al futuro con optimismo, algo se está moviendo en la sociedad", ha agregado.

"SI HICIÉRAMOS LA LISTA HOY, SERÍA MÁS LARGA"

El vicerrector de Cultura de la UV ha agradecido que "lo más granado del diseño valenciano", que "ya tiene una tradición indiscutible", haya manifestado su "adhesión entusiasta" al proyecto "desde el principio". Según ha avanzado, certámenes como el Festival de Cine de San Sebastián se han interesado por esta exposición, ideada para ser itinerante, aunque aún no han podido ver la muestra. "Estamos seguros de que va a tener mucha demanda", ha señalado.

Ariño ha señalado que en función del contexto "los derechos humanos se pueden declarar pero pueden retroceder", y que hay "tesituras" en las que tiene una lugar una "retirada" de los mismos, con "algunas sociedad contemporáneas con actitudes represivas".

En este sentido, ha indicado que "si hiciéramos la lista hoy, sería un poquito más larga", y ha destacado que el "balance" de su instauración es de "subidas y bajadas". "Los derechos se extienden cada vez a más personas, se profundizan" y hay "determinados aspectos de la vida que era imposible que se concretaran después de la Segunda Guerra Mundial", ha destacado. "Siempre que quede un grupo excluido, hay que avanzar en un nuevo derecho", ha asegurado, antes de reivindicar que la Declaración "no es algo del pasado, sino algo vivo".

EN ESPAÑA "HAY TRABAJO POR HACER"

En la misma línea se ha pronunciado Chelo Vives, desde Amnistía Internacional. La presidenta de esta organización ha recordado el 40 aniversario de la misma, un periodo de tiempo en el que "141 países han abolido la pena de muerte". Ha mostrado su "preocupación" por los "gobiernos que impulsan políticas de odio y miedo", "recortando garantías" y "reprimiendo la voz de las personas que luchan por los derechos humanos".

A su juicio, en España, "el gobierno no ha impulsado políticas de odio pero hay trabajo por hacer". Así, ha lamentado que "no es un buen lugar de acogida de refugiados" y que la llamada Ley Mordaza pone en "peligro la libertad de expresión". Del mismo modo, la violencia de género parece "imbatible" y el "derecho a la vivienda no se reconoce como derecho humano". Además, "España, por su situación geográfica y política, podría contribuir más a un mundo más justo", ha concluido.

La exposición se inaugurará a las 20.30 de este martes. Previamente, a las 19.00 horas, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, impartirá la conferencia '¿Hacia dónde van los Derechos Humanos en el siglo XXI?' en el Aula Magna de La Nau. Esta conferencia, junto con la exposición, forma parte del ciclo 'Drets en moviment'.