Melón Diesel y Alejandro Parreño se citan en los 'Encuentros en el Carmen' del CCCC

Melon Diésel - GVA

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge una nueva sesión del ciclo 'Encuentros en el Carmen', dedicado en esta ocasión al pop rock español "más pegadizo" de la mano de la banda Melón Diesel y del cantante y compositor valenciano, Alejandro Parreño.

El jueves 18 de diciembre a las 19.00 horas, los autores de temas míticos como 'Grita' o 'Quiero un camino', y el cantante valenciano, Alejandro Parreño que se hizo popular por su participación en el programa de televisión Operación Triunfo, compartirán sus experiencias con el presentador, Quique López.

En el encuentro, con entrada gratuita, los artistas charlarán sobre sus trayectorias, su música, sus hitos y sus próximas giras y ofrecerán una actuación en acústico.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha celebrado la visita de estos músicos que cierran un año en el que han acudido al Centre del Carme, Seguridad Social, Santero y Los Muchachos, Volavent, Mr Sánchez, La banda del Pop, Johnny B Zero, Cache Croche o Francis Montesinos entre otros, "acercando las trayectorias de creadores valencianos musicales y de moda que han marcado tendencia y son referente de la cultura contemporánea".

La veterana banda Melón Diesel alcanzó popularidad en España a finales de los años 90 y principios de los 2000, con álbumes emblemáticos como 'La Cuesta de Mister Bond', 'Hombre en el Espejo' y 'Real'. Tras su separación en 2003, tres de sus integrantes formaron el grupo Taxi, continuando la trayectoria musical con repertorio propio y manteniendo viva la esencia del sonido original.

En 2023 la banda gibraltareña resucitó el nombre de Melón Diesel, para volver a los escenarios tras 25 años, reafirmando su estilo en el rock melódico con influencias británicas y letras pegadizas.

Por su parte, el cantante, músico y compositor valenciano Alejandro Parreño, inició su carrera en 1995 como vocalista, y en 2001 se dio a conocer al público por su participación en el programa de televisión 'Operación Triunfo', con los que editó varios discos con más de 1,5 millón de copias vendidas y posterior gira española.

Con su primer trabajo en solitario, 'Perdido en el paraíso' (2002) vendió más de 150.000 copias, llegando a ser número 1 en el popular programa de radio Los 40 Principales con su tema 'Ellas'.

En 2004 su carrera dio un giro hacia la composición, con Carlos Quintero y Mar de Pablos, y formó la banda 'Nómada'. Después de unos años de retiro, vuelve como solista presentando varios temas como adelanto de su nueva gira y de su álbum 'Infinito', producido por Manuel Tomás, ganador de dos premios Grammy.