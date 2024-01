Merino: "Al Consell no le temblará el pulso en anular la ayuda a la UNRWA si se constata vinculación con el terrorismo"

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha recalcado este martes que al Gobierno valenciano "no le temblará el pulso si hay que anular definitivamente" la línea de ayuda que tenía destinada a la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA) "si se constata definitivamente que está vinculada a cualquier actividad terrorista". No obstante, ha explicado que hasta julio no hay que adoptar una decisión porque es cuando hay que renovar el convenio.

Varios países han suspendido la financiación a la UNRWA tras las acusaciones de una supuesta implicación de algunos de sus trabajadores en el ataque de las milicias palestinas contra Israel del 7 de octubre, detonante del actual conflicto en Gaza.

Al respecto, Merino ha recalcado, en rueda de prensa, que este Consell "tiene muy claro que del dinero de los valencianos no se va a dedicar ni un solo euro ni por asomo" a esta agencia "si existe la duda de que pueda acabar en una organización que tiene vínculos con el terrorismo de cualquier tipo".

Fuentes de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales explicaron ayer que el Consell no tiene que adoptar hasta julio ninguna decisión al respecto porque es en esa fecha cuando se firma el convenio con la UNRWA. Por ello, señaló que en ese momento "se analizará si Naciones Unidas califica a esta agencia negativamente".

Al respecto, Merino ha apuntado que actuarán con "toda la cautela y vamos a estar totalmente vigilantes para ver cómo evolucionan los acontecimientos".